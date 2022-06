Glapiński: ok. 1,5 mln Ukraińców pozostaje w Polsce, tworzymy im miejsca pracy

Ok. 1,5 mln Ukraińców pozostaje na naszym terytorium, stwarzamy im miejsca pracy - mówił w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że wielu Ukraińców już pracuje.

Jak zwrócił uwagę szef NBP, przez Polskę przepłynęło w ostatnich dwóch miesiącach ok. 4 mln uchodźców. - Nie przypominam sobie takiego ruchu ludności od II wojny światowej - stwierdził Adam Glapiński.

Dodał, że Polska musiała ich przyjąć, wydać dokumenty, przetransportować darmo, wyżywić, przebadać, co było "ogromnym wysiłkiem". - Dokonaliśmy tego. To jest świadectwo wysokiej już sprawności działania polskiego państwa. 10 lat temu byłby chaos - przekonywał. Przyznał, że był to nie tylko wysiłek państwa, ale też odruch solidarności ze strony wielu polskich rodzin.

- Ok. 1,5 mln kobiet, dzieci i starców pozostaje na naszym terytorium, stwarzamy im miejsca pracy. Wielu z nich już pracuje, dzieci chodzą do szkół, weszły w system edukacji, także w jęz. ukraińskim - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Zaznaczył, że pokazuje to, iż Polska jest "supernowoczesnym, supersprawnym państwem".

Dodał, że pokazuje to też, że UE nie jest "żadnym gwarantem bezpieczeństwa w żadnym zakresie tego słowa". - Nie otrzymaliśmy nawet eurocenta na tych uchodźców - stwierdził szef NBP.

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja specustawy pomocowej wprowadza rozwiązania systemowe dotyczące m.in. zwiększenia możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców.

Kolejna nowelizacja o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza rozwiązania systemowe dotyczące m.in. uelastycznienia rynku pracy, zwiększenia możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy.

