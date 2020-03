Glapiński: panika związana z koronawirusem niesie ryzyko osłabienia koniunktury

Panika związana z epidemią koronawirusa niesie ryzyko osłabienia koniunktury - mówił w środę na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem stabilizacja stóp procentowych jest właściwą strategią.

"Na pewno koronawirus przynosi jedno, a raczej epidemia koronawirusa, a raczej panika związana z epidemią koronawirusa, tak by trzeba było powiedzieć - (...) niesie ze sobą pewne ryzyka osłabienia koniunktury. Jakie? W jakim zakresie, czy poważne, czy przejściowe (...), czy głębokie, to jest naprawdę trudno powiedzieć w tej chwili" - powiedział Glapiński.

Dodał, że koronawirus to tylko jedno z ryzyk, bowiem są też inne. "My przewidujemy spadek koniunktury dalszy w krajach sąsiednich, w całej Europie i w Stanach. Ale na ile to osłabienie koniunktury będzie się pogłębiać, to trudno w tej chwili powiedzieć. Decyzja Fedu z dnia wczorajszego pokazuje, że oni też biorą to pod uwagę" - mówił szef NBP.

Prezes NBP pytany był, jak Rada będzie reagować na tę sytuację, w której rynek wycenia obniżkę stóp procentowych w Polsce już w maju. "Spokojnie na pewno" - zapewnił Glapiński. Dodał, że wcześniej rynek wyceniał też prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. "A my spokojnie analizujemy sytuację i podejmiemy właściwe decyzje w stosownym czasie" - poinformował.

Podkreślił, że RPP nie podejmuje żadnych pochopnych decyzji, planuje kilka kwartałów do przodu. "Na razie uważamy, że stabilność stóp jest najlepsza i to jest właściwa strategia stabilizująca całą sytuację" - powiedział.