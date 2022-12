Glapiński: Sąd Najwyższy ustabilizowałby orzecznictwo ws. kredytów frankowych

W sprawie wyroków dotyczących kredytów frankowych mamy stan pewnego chaosu. Sąd Najwyższy ustabilizowałby jakość linię orzecznictwa - ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że kilka banków może mieć problem z kredytami frankowymi.

W sprawie kredytów frankowych mamy stan pewnego chaosu

Według szefa Narodowego Banku Polskiego orzecznictwo sądów co do kredytów bankowych "nie bardzo się ustabilizowało" i jest trudne do przewidzenia. Przyznał, że zmienia się ono w niekorzystny sposób dla banków, a bardziej korzystny dla kredytobiorców.

Zdaniem Adama Glapińskiego ws. kredytów frankowych "mamy stan pewnego chaosu". "Nie wyobrażam sobie jak w cywilizowanym kraju może być taka sytuacja, że Sąd Najwyższy w tej sprawie jest niemy, ale TSUE też" - powiedział.

Według szefa NBP "Sąd Najwyższy ustabilizowałby jakoś linię orzecznictwa", ponieważ sądy okręgowe wydają wyroki "od Sasa do Lasa".

Glapiński przyznał, że jest kilka banków "zapakowanych" kredytami frankowymi" i w związku z tym różne problemy mogą się w przyszłości pojawić. "To nie jest jeszcze w tej chwili problem. To nie jest coś czym trzeba teraz się tak niepokoić, ale narastający problem, on się jakoś pojawi" - wskazał dodając, że liczy na to iż wówczas problem inflacji "nie będzie doskwierał".

Zmieniające się parametry stawiają banki w bardzo trudnej sytuacji

"Nasz system bankowy jest doskonale stabilny. Jest bardzo zdrowy i stabilny. Natomiast te zmieniające się parametry stawiają banki w bardzo trudnej sytuacji" - dodał.

Szef NBP ocenił ponadto, że wygaszanie wakacji kredytowych, będzie ważnym elementem zacieśnienia polityki pieniężnej.

"Na RPP zwracaliśmy na to uwagę, te urlopy (wakacje kredytowe - red.) wygasają w przyszłym roku przede wszystkim. To wygaszanie (...) to, że one ponownie będą musiały być spłacane w kolejnym roku, to będzie bardzo ważny elementy zacieśnienia. To znowu z rynku sporo środków zostanie wypompowanych w spłatę tych kredytów. Można powiedzieć paradoksalnie, że jakaś podwyżka stóp proc. następuje, czy zacieśnienie sytuacji pieniężnej, z tego tytułu, że urlopy się kończą" - powiedział Glapiński.

