Glapiński: wysoki procent obrotu musi dokonywać się w gotówce

Przyjęcie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest jednym z priorytetów banku centralnego w 2021 r. - zapewnił w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że wysoki procent obrotu musi dokonywać się w gotówce.

Glapiński odniósł się podczas piątkowej konferencji do pytania o Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Poinformował, że ma ona siedem podstawowych filarów bezpieczeństwa. Pierwszym jest powszechna akceptacja gotówki. Zdaniem szefa NBP obecnie pod pretekstem pandemii bądź innym, wbrew prawu, odchodzi się od akceptowania gotówki.

"Po drugie to jest powszechna dostępność gotówki. Po trzecie, to fizyczne bezpieczeństwo gotówki w całym zakresie znaczenia tego słowa. Po czwarte, cyberbezpieczeństwo krytycznych systemów obiegu gotówki. Kolejny (filar - PAP) to ciągłość zaopatrzenia rynku w gotówkę (...), przeciwdziałanie fałszerstwom banknotów i wszystkich znaków pieniężnych. I wreszcie to, co dotyczy banku centralnego - zapewnienie odpowiednich zapasów znaków pieniężnych, za co bezpośrednio odpowiedzialny jest NBP. My taki zapas mamy" - poinformował prezes banku centralnego.

"Oczekuję, że ostateczne opracowanie Strategii w zakresie tych siedmiu filarów zakończy się w 2021 r. Jest to jeden z naszych priorytetów na ten rok" - poinformował Glapiński.

Wyjaśnił, że bank centralny prowadzi analizy, jak duży powinien być zapas gotówki. "Aktualna wartość obiegu gotówkowego to jest aż 325 mld zł. Od początku roku wartość obiegu gotówki wzrosła o kolejny 1 proc., zgodnie z naszymi prognozami" - powiedział. Zaznaczył, że tak jak obiecywał, podczas pandemii gotówki nie zabrakło.

"Świadomość tego, jakie zaufanie Polacy pokładają w pieniądzu gotówkowym w trudnych czasach (...), każe nam wyprzedzać zdarzenia, przygotowywać rozwiązania systemowe, żeby tej gotówki nigdy nie zabrakło. I dlatego wyszedłem z inicjatywą opracowania tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego" - wyjaśnił prezes NBP. Dodał, że wywiera ustną presję na banki, aby nie likwidowały bankomatów w takim tempie jak obecnie, żeby prawnie egzekwować wszędzie akceptację gotówki.

Według Glapińskiego gromadzenie zasobu pieniądza materialnego przez ludzi nie wynika z ich braku wykształcenia, tylko jest naturalnym elementem zdrowego rozsądku, pragmatyzmu i doświadczeń.

"Pieniądz, dopóki istnieje państwo polskie, bank centralny narodowy, jest zagwarantowany. Wartość złotego jest stabilna, to jest twardy pieniądz, bezpieczny, i można w nim śmiało gromadzić oszczędności - oczywiście uważając na jakiś kryminalistów, którzy mają zakusy na naszą gotówkę" - powiedział.

Zastrzegł, że NBP nie jest przeciwnikiem obrotu bezgotówkowego, ale jest "wysoki procent obrotu, który musi dokonywać się w gotówce". Zdaniem Glapińskiego to jest oczywiste dla każdego, kto nie ma złej woli, albo nie jest zaangażowany w zyski banków czy międzynarodowych korporacji, które emitują karty płatnicze czy kredytowe.

"Obrót cyfrowy podlega temu wszystkiemu, czemu podlega internet. Można wymieniać długo listę źródeł zakłócenia tego obiegu i zakłócenia płatności cyfrowych (...). Gotówka to jest gotówka, a impuls elektroniczny to jest tylko impuls elektroniczny, który bardzo łatwo może ulec zakłóceniom" - powiedział.

Zaznaczył, że NBP jest zaangażowany w nowoczesne rozwiązania, ale także w to, żeby obrót był bezpieczny, a Polacy, którzy chcą mieć gotówkę w chwilach kryzysu - mieli ją. "Jesteśmy za wolnym wyborem, wolnością i bezpieczeństwem" - podkreślił.

Prezes NBP pytany był także, czy planowane są zmiany dotyczące zarządzenia ws. sortowania gotówki w urządzeniach klienta i personel banku. "My jesteśmy bardzo nowocześni. NBP jest bardzo nowoczesnym bankiem i nasze banki komercyjne także należą do najnowocześniejszych w Europie. Konkurencja jest duża, ale należą do kilku najnowocześniejszych systemów bankowych, płatniczych na świecie, nie tylko w Europie" - odpowiedział prezes NBP.

Według Glapińskiego, klienci polskich banków, podmioty korzystające z sytemu bankowego mają najnowocześniejszy z możliwych system obsługi płatniczej i przesyłu pieniędzy.

"Jeśli chodzi o sortowanie, to w NBP automatyzacja tych czynności jest bardzo zaawansowana, co roku się podwyższa. Ważne jest, by do obrotu trafiały wyłącznie autentyczne i wyłącznie dobrej jakości banknoty. Wszystkie banknoty, które do nas spływają - ze wszystkich transakcji, które dokonywane są w Polsce - są badane pod kątem fałszerstw i pod kontem jakości. Wycofywane są banknoty zużyte i oczywiście te, które sfałszowane" - dodał.

"Przypomniałem w czasie pandemii pod kątem tego, czy można się zarazić poprzez kontakt z banknotem, że banknoty w niczym nie są groźne z punktu widzenia roznoszenia pandemii. Ten pretekst do usuwania banknotów, którym było masowe, fałszywe, kłamliwe twierdzenie, że poprzez banknoty można się zarażać, był jednym z pretekstów, żeby usuwać płatności gotówkowe" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że banknoty w czasie sortowania automatycznego są podgrzewane. "Te wymogi dotyczące urządzeń obsługujących gotówkę weszły po blisko dwuletnim vacatio legis, zatem wszyscy uczestnicy rynku mieli dostatecznie długi czas na dostosowanie się" - ocenił.

W czwartek NBP poinformował, że Rada ds. obrotu gotówkowego działająca przy zarządzie NBP podjęła uchwałę powołującą zespoły zadaniowe odpowiedzialne za przygotowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. To organ opiniodawczy i doradczy przy zarządzie NBP. Ma opracować projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jak podano, przygotowanie projektu jest priorytetem pracy Rady w roku 2021.

Podczas czwartkowego posiedzenia Rada podjęła uchwałę powołującą pięć zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za przygotowanie projektu Strategii: Akceptacji i dostępności gotówki, Logistyki gotówki, Cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwa fizycznego gotówki oraz Komunikacji.

W skład zespołów wejdą przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związanych z gotówką. Do dotychczasowych członków Rady, reprezentujących banki, Związek Banków Polskich, firmy obsługi gotówki oraz stowarzyszenia handlu detalicznego, dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych.