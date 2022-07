Gliński: Centralny Okręg Przemysłowy był projektem bardzo odważnym

Centralny Okręg Przemysłowy był projektem bardzo odważnym, propaństwowym, który był ważny dla II Rzeczypospolitej. – powiedział w czwartek w Stalowej Woli wicepremier Piotr Gliński, który wziął udział w otwarciu Muzeum COP.

Jak podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego, region dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego obecnie też się rozwija i to bardzo dynamicznie. "Rozwija się także w obszarze kultury i tożsamości narodowej" - zaznaczył Gliński.

Wicepremier podziękował za ideę tego muzeum. "To jest świetny pomysł, oddolny pomysł związany ze środowiskiem stalowowolskim, z Muzeum Regionalnym" - przypomniał.

W ocenie Glińskiego, stalowowolskie muzeum to "są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze". Minister podał, że jego resort obecnie realizuje 300 projektów muzealnych w całej Polsce. Wicepremier dodał, że część z nich jest już oddana, pozostałe są w budowie.

"Robimy to po to, aby nasza wspólnota była wspólnotą równomiernie i wspaniale się rozwijającą. Wspólnotą, która pamięta o kulturze, pamięta o naszej tożsamości. To jest instrukcja pamięci - odwołanie do tego, co nasi przodkowie robili, jakie decyzje podejmowali, jakie wartości wyznawali" - mówił Gliński. Jego zdaniem takie instytucje jak muzea są potrzebne również po to, aby "ta tożsamość wspólnotowa była coraz mocniejsza". "To są kwestie zasadnicze dla trwania państwa, dla trwania wspólnot" - zaznaczył.

Wicepremier podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w utworzenie muzeum.

W jego ocenie, Muzeum COP to będzie przede wszystkim instytucja edukująca dla młodych pokoleń.

"Młodzież znajdzie tutaj bardzo wiele interesujących wątków. Muzeum wprowadzi ich w świat dla nich fascynujący. W sytuacji, kiedy mówi się o kryzysie autorytetów, gdy mówi się o kryzysie kultury współczesnej, presji różnego typu technologicznych pułapek, to dla młodzieży polskiej może być wspaniałe rozwiązanie i wspaniały obszar dla fascynowania się czymś, co może ją autentycznie zainteresować i jednocześnie wzmocnić naszą wspólnotę" - stwierdził Gliński.

Zwracając się do mieszkańców Stalowej Woli wicepremier powiedział, że to muzeum jest o ich dziadkach, rodzicach i o "waszym środowisku". "Z tego muzeum możecie słusznie czerpać dumę, to było wielkie osiągnięcie" - powiedział.

Otwarte w czwartek muzeum mieści się w zabytkowym budynku warsztatów szkolnych. W placówce znajduje się m.in. stała wystawa, która w nowoczesny sposób prezentuje historię narodzin, rozwoju i obecnej kondycji COP. Znajduje się na niej kilkaset zabytków związanych z COP: militaria, pojazdy, rowery, motocykle, wyposażenia wnętrz.

Główną atrakcją ekspozycji jest unikatowa kolekcja historycznych, w większości sprawnych maszyn, które były na wyposażeniu warsztatów. Np. w pomieszczeniu dawnej kuźni zachowane jest palenisko kowalskie z kompletem urządzeń, w warsztatach zachowany jest także oryginalny zestaw obrabiarek-tokarek, frezarek, wiertarek stanowiących pierwotnie część parku maszynowego warsztatów. Maszyny te zostaną wykorzystane również do pokazów technicznych.

Wystawę uzupełniają urządzenia interaktywne i multimedialne. W muzeum znalazło się też laboratorium chemiczne, gdzie szkoły będą mogły organizować zajęcia edukacyjne.

Muzeum COP powstało w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego". Wartość projektu to ponad 26,2 mln zł, z czego ponad 16,7 mln zł to środki europejskie.

