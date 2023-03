Gliński: gratulacje dla Skolimowskiego i całej ekipy filmu "IO" za nominację i walkę o Oscara

Gratulacje dla Jerzego Skolimowskiego i całej ekipy filmu "IO" za nominację i walkę o Oscara - napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, komentując brak Oscara dla obrazu.

"IO" Jerzego Skolimowskiego to nawiązująca do "Na los szczęścia, Baltazarze" Roberta Bressona opowieść o osiołku, który tułając się po świecie, obserwuje pełen okrucieństwa i pychy świat ludzi. Obraz był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Ostatecznie w kategorii tej zwyciężyła wojenna produkcja Netfliksa "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera.

Wicepremier Gliński pogratulował we wpisie na Twitterze Skolimowskiemu i całej ekipie filmu "IO" nominacji i walki o Oscara.

