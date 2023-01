Gliński: kończymy kolejny etap budowy podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi (aktualizacja)

Kończymy dziś kolejny etap bardzo ważnej budowy dla Łodzi, regionu łódzkiego i całej Polski – zaznaczył w środę wicepremier Piotr Gliński podczas wizyty na budowie podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi. Inwestycja za ponad 1,8 mld zł ma zakończyć się w przyszłym roku.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odwiedził w środę teren budowy przystanku Łódź Koziny na trasie powstającego tunelu kolejowego pod centrum miasta, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Podczas wizyty mniejsza z drążących jednotorowe tunele maszyna TBM Faustyna przebiła ścianę przystanku Łódź Koziny. W kolejnych tygodniach pokona ok. 300 metrów i pod aleją Włókniarzy skieruje się w stronę stacji Łódź Żabieniec.

Jak podkreślił wiceszef rządu, to kolejny etap bardzo ważnej budowy dla Łodzi, regionu łódzkiego i całej Polski.

"Tunele aglomeracyjne wraz z tunelami, które będą służyły CPK rozwiążą problem komunikacyjny w samym centrum Polski. A dla łodzian będzie to swoiste metro - możliwość szybszej komunikacji w mieście. Dziś kończymy kilometrowy tunel" - powiedział Gliński.

Zaznaczył, że to jedna z tysięcy trwających inwestycji w całej Polsce. Jak dodał, podziemny tunel kolejowy w Łodzi jest od lat oczekiwany i potrzebny mieszkańcom. Wskazał, że po zakończeniu inwestycji pełną funkcjonalność uzyska dworzec Łódź Fabryczna.

"Przez pandemię, wojnę, skoki cenowe to nie jest łatwa inwestycja, ale jak widać jest ona realizowana. Dziękuję wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki i inwestorowi - PKP PLK, który walczy, by wszystkie nasze inwestycje się spinały. Front inwestycyjny w kolejnictwie, na drogach i innych infrastrukturalnych obszarach jest bardzo szeroki" - przekonywał Gliński.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch poinformował, że do tej pory wydrążono połowę tzw. dużego tunelu i 200 z 900 m mniejszych jednotorowych tuneli. "Prace zmierzamy zakończyć w 2024 roku. W tym czasie będziemy przystępować do uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Zakładamy, że w rozkładzie jazdy pociągi na tym odcinku wprowadzimy w latach 2024-2025" - tłumaczył.

Na ponad kilometrowym odcinku - od komory przy ul. Stolarskiej przez przystanek Łódź Koziny do komory przy ul. Skarpowej, budowany jest drugi z 4 jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra. To połączenie dwutorowego tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacją Łódź Żabieniec.

TBM Faustyna wybuduje także tunel od komory przy ul. Żniwnej do przystanku Łódź Koziny o długości ok. 760 metrów oraz tunel od przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej o długości 710 metrów.

Z kolei druga większa maszyna Katarzyna przechodzi przez przystanek Łódź Polesie. Przed maszyną najtrudniejsza faza w centrum miasta - drążenie pod budynkami o złym stanie technicznym. Wykonawca zajmuje się wzmocnieniem i zabezpieczeniem budynków. Równocześnie w rejonie ul. Legionów i ul. Mielczarskiego budowana jest podziemna komora tj. blok postojowo-serwisowy dla TBM. Teren wyznaczono po ustaleniach z zarządcami nieruchomości. Wykonawca otrzymał niezbędne zgody administracyjne na prowadzenie robót.

Prezes firmy wykonującej inwestycję przyznał, że to duże i skomplikowane pod kątem inżynierskim zadanie.

"W przypadku dużego tunelu o średnicy 13 m prowadzone są już pierwsze prace związane z zabezpieczeniem budynków w okolicy przystanku Łódź Polesie, by większa maszyna TBM Katarzyna mogła dotrzeć tam w sierpniu. To jest naszym celem, ale przede wszystkim celem jest zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i mieszkańcom znajdującym się na trasie" - zaznaczył Mariusz Serżysko.

Trwająca od ponad dwóch lat budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki (Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,8 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

