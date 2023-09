Gliński: kultura musi być traktowana jako inwestycja w przyszłość

Kultura musi być traktowana jako inwestycja w przyszłość - wskazał gazecie "Polska Metropolia Warszawska" minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jak podkreślił, Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli to największa inwestycja państwa polskiego w dziedzinie kultury.

"Kultura musi być traktowana jako inwestycja - inwestycja w przyszłość. To kultura, a ściślej rzecz biorąc - instytucje i ludzie kultury - kształtują naszą wspólnotę, budują jej siłę poprzez odwołanie do źródeł naszej tożsamości" - powiedział szef MKiDN w wywiadzie dla weekendowego wydania gazety.

Według Glińskiego silne instytucje kultury są powodem dumy narodowej, są elementem budowania prestiżu i pozycji również w świecie. "Silna kultura to silny naród, silne państwo. Wzmocnienie kultury to odrzucenie pewnej postkolonialnej - u nas porozbiorowej i posowieckiej - mentalności" - wskazał.

"Nasza polityka wzmacniania przekazu kulturowego doprowadziła do wzrostu zainteresowania Polaków nie tylko własną historią, ale także instytucjami, które tę historię prezentują, dbają o zachowanie źródeł naszej tożsamości, naszych wartości" - powiedział Gliński.

W ocenie ministra, dzisiaj nasze muzea śmiało konkurują z ofertą kultury popularnej, oferując wysokiej jakości ekspozycje, którym towarzyszą zajęcia edukacyjne w formie lekcji muzealnych, warsztatów czy wykładów skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do młodzieży czy dzieci. "Potwierdzają to kolejne rekordy frekwencji w polskich muzeach, gdzie liczba odwiedzających przekracza już 40 mln rocznie" - zaznaczył.

Pytany przez gazetę, na jakim etapie są przygotowania do otwarcia Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, Piotr Gliński przypomniał, że uroczyste otwarcie muzeum zaplanowano na 28 września. "To największa inwestycja państwa polskiego w dziedzinie kultury. Największa - i na pewno najważniejsza spośród wszystkich ponad 7645 inwestycji kulturalnych w ciągu ostatnich niespełna ośmiu lat" - stwierdził. Jak dodał, nie tylko dlatego, że liczy 45 tys. metrów kwadratowych mieszczących ponad 800 pomieszczeń. "Ale przede wszystkim dlatego, że dokładnie tak powinno wyglądać miejsce, które będzie mieścić w sobie opowieść o tysiącu z górą lat historii Polski i Polaków - państwa i narodu" - uważa szef resortu kultury.

Minister wyjaśnił, że Muzeum Historii Polski za pomocą nowoczesnych środków będzie opowiadało o naszych dziejach. "Stworzy niejako pomost między przeszłością a teraźniejszością" - powiedział. Fundamentem działań muzeum jest, jak podkreślił, tradycja wolności.

