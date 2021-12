Gliński: "Mała książka - wielki człowiek" to dar nas wszystkich dla naszych dzieci

"Mała książka - wielki człowiek" to dar nas wszystkich dla naszych dzieci, żeby więcej czytały, więcej słyszały czytających rodziców czy opiekunów - powiedział minister kultury Piotr Gliński podczas piątkowej konferencji prasowej dotyczącej kampanii "Mała książka – wielki człowiek".

"W 2017 roku wymyśliliśmy z Instytutem Książki program przekazywania nieodpłatnie wartościowych lektur dla naszych najmłodszych, w trzech etapach - dla niemowlaków na 350 oddziałach położniczych, dla przedszkolaków i dla dzieci szkolnych do lat 9 - głównie poprzez biblioteki" - dodał.

"Łącznie od 2017 roku przekazaliśmy nieodpłatnie ponad trzy miliony takich przepięknych książeczek. To jest i wybór tych najbardziej ciekawych i ważnych utworów literackich i wspaniałych ilustracji, m.in. Józefa Wilkonia" - poinformował. Powiedział, że "te trzy miliony książeczek to jest mniej więcej 41 milionów naszych wspólnych pieniędzy publicznych". I jak dodał, jest to kwota oprócz tej przeznaczonej na wsparcie czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zdaniem ministra kultury, "czytanie rozwija intelektualnie, emocjonalnie, rozwija więzi międzyludzkie, chociażby w rodzinach. I to jest rzecz szalenie potrzebna i jest rozwijana, mamy dalsze plany dotyczące tego programu".

Wyraził nadzieję, że program ten przekłada się na wyniki utrzymania poziomu czytelnictwa w Polsce, a nawet jego lekki wzrost.

