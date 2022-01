Gliński: my realizujemy inwestycje drogowe dla Łodzi, a opozycja się popisuje

My realizujemy inwestycje drogowe, a opozycja się popisuje - powiedział PAP wicepremier i łódzki poseł prof. Piotr Gliński. Gliński zarzucił łódzkim senatorom KO "nierzetelny przekaz" ws. inwestycji drogowych w regionie.

Poprawki do przyjętego przez izbę wyższą projektu tegorocznego budżetu dotyczące inwestycji w aglomeracji łódzkiej zgłosili senator KO Artur Dunin i senator niezrzeszony popierany w wyborach przez KO Krzysztof Kwiatkowski.

Chodzi m.in: o budowę węzła Teofilów na drodze ekspresowej S14 za 30 mln zł, budowę węzła Brzeziny na autostradzie A1 z obwodnicą Nowosolnej oraz przejazd kolejowy na drodze krajowej nr 71 w Pabianicach. Całość inwestycji w aglomeracji łódzkiej miałaby - wg. poprawek Dunina i Kwiatkowskiego - kosztować miałaby ponad 216 mln złotych.

Senatorowie opozycji wskazywali w lokalnych mediach, że pieniądze na inwestycje drogowe w aglomeracji łódzkiej miałyby pochodzić m.in. z pieniędzy na działalność Instytutu Pamięci Narodowej.

"My realizujemy inwestycje drogowe dla Łodzi, a senacka opozycja się popisuje" - powiedział PAP wicepremier i łódzki poseł prof. Piotr Gliński. "To jest takie ich typowe działanie" - ocenił. "Kiedy mieli władzę, nic nie zrobili a teraz się popisują" - zwrócił uwagę.

"Nierzetelność przekazu przestawianego przez senatorów opozycji tkwi w tym, że w ramach pierwszej transzy inwestycji strategicznych miasto Łódź, dzięki między innymi mojej interwencji, dostało kilkadziesiąt milionów na ulicę Szczecińską, czyli na dojazd do S14. Reszta realizowana będzie przez ministerstwo infrastruktury, tak jak w przypadku obwodnicy Brzezin" - powiedział w piątek PAP wicepremier.

"Myśmy o to zadbali, a senatorów opozycji zgłaszanie takich wniosków nic nie kosztuje" - zapewnił. "My realnie te sprawy rozwiązujemy, łącznie z S14" - zaznaczył. "Na inne potrzeby miasto Łódź może składać wnioski w obecnej transzy inwestycji strategicznych. Na pewno to poprzemy, ale nie kosztem IPN" - podkreślił wicepremier.

Przyjęty przez izbę wyższą projekt tegorocznego budżetu z wieloma poprawkami opozycji wróci teraz do Sejmu.

