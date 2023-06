Gliński: ostatni odcinek S14 będzie otwarty 19 lipca

Ostatni odcinek trasy S14, która jest częścią obwodnicy Łodzi, zostanie otwarty 19 lipca – powiedział wicepremier Piotr Gliński na sobotniej konferencji prasowej. Dodał, że tym samym zostanie zamknięty ring wokół Łodzi.

Wicepremier uczestniczył w konferencji prasowej "Trasa Dotrzymanego Słowa" na trasie S-14 (węzeł Aleksandrów Łódzki).

"Zaprosiliśmy państwa na odcinek S14, który niedługo będzie zrealizowany w ramach naszej pracy, która odnosi się do wiarygodności" - powiedział. Jego zdaniem "praca polityka powinna polegać na tym, że przed kolejnymi wyborami przedstawia się program, następnie polityk ma obowiązek realizować ten program i rozliczać się właśnie z tego, co zrobił". "Naszą siłą jest wiarygodność i to, że dotrzymujemy słowa" - dodał.

"Mówiliśmy, że Łódź potrzebuje zamknięcia obwodnicy i ta obwodnica jest w tej chwili zamykana. Ostatni odcinek S14 będzie otwarty 19 lipca" - poinformował wicepremier.

"Podpisaliśmy też z miastem Łódź umowę na budowę ulicy Szczecińskiej, a więc z tego węzła, gdzie się znajdujemy, z węzła Aleksandrów Łódzki będziemy mieli połączenie bezpośrednie, nowoczesną drogą z Łodzią tak, żeby odkorkować i to miejsce. Miasto dostało z Polskiego Ładu, dzięki posłom PiS, środki na wybudowanie ulicy Szczecińskiej, a my dobudowujemy ponad kilometrowy odcinek od węzła do ulicy Szczecińskiej. Do końca czerwca nastąpi przetarg na wykonawcę" - podał.

Poinformował, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji związany z rozbudową węzła drogowego Emilia w woj. łódzkim, łączący A2 z S14 i DK94.

Mówił też o budowie tuneli średnicowych. "Zgodnie z naszymi zapowiedziami kontynuujemy zabezpieczanie budynków, które ewentualnie mogą być zagrożone przez drążenie tuneli dużą tarczą" - powiedział. Poinformował, że zabezpieczenie tych budynków zakończy się w połowie lipca.

