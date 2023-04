Gliński: "Park Dzieje" jest instytucją pamięci, a także instytucją kultury (aktualizacja)

"Park Dzieje" z jednej strony jest instytucją pamięci, ale z drugiej także instytucją kultury, realizującą ideę łączenia poprzez historię - zaznaczył w piątek w Murowanej Goślinie (woj. wielkopolskie) wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Stowarzyszenie Dzieje od 2016 r. organizuje w podpoznańskiej Murowanej Goślinie nocne widowiska plenerowe z cyklu "Orzeł i krzyż"; według twórców do tej pory spektakle obejrzało łącznie ponad 80 tys. widzów.

W piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podpisał w Murowanej Goślinie umowę dotyczącą utworzenia i prowadzenia instytucji kultury - Centrum Kultury "Park Dzieje".

"Powołujemy dziś nową instytucję - prowadzoną przez MKiDN i Stowarzyszenie Dzieje. Ta formuła instytucjonalna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich siedmiu lat o 100 proc. zwiększyliśmy liczbę współprowadzonych instytucji" - mówił Gliński.

"Powołujemy instytucję, która z jednej strony jest instytucją pamięci, ale z drugiej strony jest także instytucją kultury, realizującą ideę łączenia poprzez historię" - dodał.

Wskazał, że resort kultury od kilku lat wspiera instytucje o oddziaływaniu ponadregionalnym, które "jakością swoich działań zasługują na wsparcie państwa". "To są instytucje, które wyrażają, w mniejszej lub większej mierze, konstytucyjną zasadę pomocniczości" - ocenił.

"Na przykładzie tej instytucji widać to najlepiej. To obywatele oddolnie zaczęli działać, zorganizowali coś, stworzyli w dużej skali instytucję głównie opartą na wolontariacie, z działaniami społecznymi, z bardzo wyrazistym przesłaniem misyjnym. I w pewnym momencie, gdy takie instytucje - poważne, duże, oddolne, obywatelskie - się rozwijają, powinny wkroczyć inne organa, które mają mandat społeczny, żeby dysponować środkami publicznymi, żeby wesprzeć tak już dojrzałą instytucję" - mówił szef resortu.

Wicepremier zaznaczył, że resort ma "kolejkę chętnych" do zyskania statusu instytucji współprowadzeonej przez MKiDN. "Nie po to, żeby stać się kontrolowanymi przez +siepaczy+ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tylko po to, żeby móc lepiej realizować swoje dotychczasowe zadania" - podkreślił.

W rozmowie z dziennikarzami wicepremier Gliński wskazał, że powołana w piątek instytucja kultury ma otrzymywać 2,9 mln zł rocznej dotacji podmiotowej z ministerstwa kultury. "Będziemy na pewno też zaangażowani w jakieś działania inwestycyjne, czyli za pomocą dotacji celowych, inwestycyjnych, bo to umożliwia właśnie powołanie instytucji kultury i współprowadzenie. Wtedy nie trzeba występować w konkursach, to wsparcie jest systemowe" - powiedział.

Dopytywany o szansę realizacji rozbudowy infrastruktury Parku Dzieje, która ma kosztować 80-90 mln zł powiedział, że "takie koszty są brane pod uwagę". "W ciągu pięciu lat jesteśmy w stanie, jako państwo polskie wesprzeć nową instytucję kultury "Centrum Kultury - Park Dzieje" w realizacji takiej inwestycji" - powiedział polityk.

Prezes Stowarzyszenia Dzieje Tomasz Łęcki w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że powołanie instytucji kultury zabezpieczy możliwość organizowania widowisk historycznych. "Za każdym razem, może publiczność nie mogła tego dostrzec, ale prawie do premiery drżeliśmy, czy się budżet zepnie, bo ten budżet był tworzony ze sprzedaży biletów, która trwała do ostatniej chwili" - powiedział.

"Status instytucji kultury pozwala na pewien fundusz stabilizacyjny, który oficjalnie zwie się po prostu dotacją podmiotową. Po drugie, ten status pozwala na złożenie specjalnego wniosku, wniosku o dotację majątkową, aby zrealizować inwestycje, których nie jesteśmy w stanie sfinansować +zyskami+ z naszej działalności" - zaznaczył.

Dodał, że według planów, dzięki powołaniu instytucji kultury, liczba widowisk organizowanych w Murowanej Goślinie wrośnie z obecnych ośmiu do 20 rocznie. Wskazał, że w związku z planami rozwoju widowisk istnieje potrzeba zatrudnienia kilku lub kilkunastu osób.

Ocenił, że mniej więcej polowa z kwoty 2,9 mln zł dotacji podmiotowej rocznie wystarczy na pokrycie kosztów widowisk, a pozostała część zostanie przeznaczona na bieżące koszty funkcjonowania, takie jak opłacenie księgowości, czy siedziby instytucji. Przypomniał, że do tej pory działalność stworzenia wspierali sponsorzy; wśród nich wymienił Fundację Orlen i Eneę S.A. oraz mniejsze, lokalne firmy. "To wszytko się składa w kwotę kilkuset tysięcy złotych, ale to jednak są deklaracje jednoroczne, to nigdy nie są deklaracje wieloletnie" - powiedział. Dopytywany, czy teraz instytucja kultury będzie potrzebować sponsorów powiedział, że tylko na cele rozwoju, a nie do opłacenia przygotowywanych widowisk.

Łęcki przyznał, że wicepremier Gliński wstępnie zaakceptował propozycję, by dyrektorem nowej instytucji została historyk sztuki z doświadczeniem w pracy muzealnej, Marta Mleczko.

Zgodnie z planami infrastruktura Parku Dzieje ma zostać rozbudowana o nową scenę plenerową, ze scenografią złożoną z takich budynków jak zamek, kościół czy dwór szlachecki i młyn. Łęcki dodał, że widownia ma mieć zwiększoną pojemność z obecnych 2,2 tys. miejsc do - początkowo - 4 tys., a docelowo 6 tysięcy. Wybudowany ma też być utwardzony parking i nowa droga dojazdowa do parku.

