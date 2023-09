Gliński: po wygranych wyborach powołamy Narodową Agencję Rewitalizacji Zabytków

Powołujemy, mam nadzieję, że natychmiast po wygranych wyborach, Narodową Agencję Rewitalizacji Zabytków – zapowiedział w poniedziałek w Kielcach minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Polskie zabytki muszą być jeszcze bardziej doinwestowane" - dodał.

W poniedziałek na modernizowanym budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zawisła wiecha, symbolizująca ukończenie pierwszego etapu prac budowlanych - stan surowy zamknięty. W uroczystości zawieszenia wieńca wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"To bardzo odważna inwestycja, w środku miasta, połączenie zabytkowości tego miejsca, tradycji z nowoczesnością. To będzie jedna z najnowocześniejszych scen nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie" - powiedział Gliński na antenie TVP3 Kielce.

Koszt przebudowy teatru (współprowadzonego przez ministerstwo), wraz z zakupem przyległej nieruchomości, jej przebudową oraz uwzględnieniem waloryzacji kontraktu wynikającej z zawirowań na rynku budowlanym, ma wynieść ponad 150 mln, z czego ponad 80 mln zł to środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gliński poinformował, że w ciągu ostatnich ośmiu lat w Polsce zrealizowano przy pomocy ministerstwa 7645 inwestycji w kulturze. "To, z jednej strony, olbrzymia dynamika, a z drugiej - znacznie większe nakłady, niż kiedyś. Budżet ministerstwa zwiększyliśmy o 100 proc.; mamy doświadczenie w realizacji tych inwestycji. W kulturze budujemy bardzo często rzeczy unikalne, tak w jak w przypadku kieleckiego teatru. Przecież to jest budowla na kolejne 140 lat" - podkreślił minister. Dodał, że jest jeszcze jednak wiele do zrobienia m.in. w obszarze remontów zabytków.

"Dlatego powołujemy, mam nadzieję, że natychmiast po wygranych wyborach, Narodową Agencję Rewitalizacji Zabytków. Będzie się ona dokładała do rewitalizacji centrów miast. Polskie zabytki muszą być jeszcze bardziej doinwestowane. Trzykrotnie zwiększyliśmy ministerialny program dotyczący zabytków. Wprowadziliśmy też program rządowy, województwo świętokrzyskie otrzymało ponad 114 mln zł na ponad 200 projektów" - powiedział szef resortu kultury. Dodał, że to jednak wciąż za mało, dlatego potrzebne są kolejne inwestycje w kulturze.

"Musimy jeszcze więcej inwestować, bo inwestycje w kulturze są najbardziej efektywnymi inwestycjami w ogóle. Jedna złotówka zainwestowana w kulturę, to co najmniej trzy złote dochodu dla nas wszystkich, a myślę, że więcej. Bo to się przekłada na nasze ambicje, nasze myślenie i mentalność, podnoszenie świadomości społecznej. To jest samo dobro" - podkreślił minister. Dodał, że resort zrealizował, bądź realizuje, ponad 300 projektów muzealnych.

"Wśród nich są takie wizyjne i odważne projekty jak Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie, nowy gmach Narodowego Muzeum Techniki i Przyrody, który budujemy na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, a uratowaliśmy dopiero co Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki" - wyliczył Gliński i zaznaczył, że resort inwestuje w wiele różnych obiektów kultury, instytucji pamięci i muzeów.

"Bo to jest kochane przez Polaków. Nie narzekamy na frekwencję, mamy bum frekwencyjny w muzeach. Bogacimy się, stajemy się coraz bardziej zamożnym społeczeństwem, a jednocześnie nie zapominamy o tych grupach, które do tej pory nie miały środków na kulturę, a w tej chwili mają, jak np. seniorzy. Cieszę się, że możemy w naszym kraju prowadzić taki zrównoważony rozwój, także poprzez inwestowanie w kulturę" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.