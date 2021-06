Gliński: rządowy program rozwoju dróg to wsparcie dla społeczności lokalnych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie dla społeczności lokalnych w celu poprawy komunikacji, wspomagające zrównoważony rozwój kraju - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który w Brzezinach (Łódzkie) wziął udział w podpisaniu umów na dofinansowanie budowy dróg.

"Nieprzypadkowo zaprosiliśmy media na podpisywanie umów dotyczących dróg lokalnych, samorządowych, które wspierane są z budżetu centralnego. Mamy obowiązek redystrybuować środki do społeczności lokalnych - w sposób równomierny dla wszystkich w naszym kraju. Rządowy program rozwoju dróg polega właśnie na tym; to wielkie wsparcie sięgające do 80 proc. dla najbiedniejszych gmin w celu poprawy komunikacji w obszarach lokalnych. Cieszę się, że tak ogromne, ponad miliardowe środki w skali roku możemy przeznaczać na te projekty" - podkreślił Gliński, który w poniedziałek w Brzezinach wziął udział w uroczystym podpisaniu pięciu umów dotyczących dofinansowania lokalnych inwestycji drogowych w ramach RFRD.

Jak zaznaczył, Prawo i Sprawiedliwość uczestnicząc w debacie politycznej, zawsze podkreśla jeden podstawowy fakt - konieczność zrównoważonego rozwoju Polski.

"Polska jest domem zarówno dla tych, mieszkających w miastach, jaki i w mniejszych ośrodkach czy wsiach. Ten zrównoważony rozwój powinien następować we wszystkich wymiarach, także m.in. w kulturalnym czy sportowym, cywilizacyjnym, edukacyjnym, społecznym. To obowiązek dla wszystkich polskich obywateli" - wyjaśnił wicepremier.

"Cieszę się, że gdziekolwiek jeżdżę po Polsce zawsze słyszę, że to jest przełom, że to cos niebywałego, że można wreszcie w takiej skali otrzymywać wsparcie na potrzeby lokalne - na to, co jest ludziom do życia potrzebne, czyli przyzwoity poziom dróg" - dodał.

Zapewnił również, że rząd będzie zawsze realizował te potrzeby. "To ma być Polska dla wszystkich, Polska zrównoważonego rozwoju. Nie tak jak nasi poprzednicy forsowali obłędny pomysł rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego. To miało być wsparcie dla rozwoju tych, którzy są i tak najsilniejsi, dla rozwoju wielkich aglomeracji. Tymczasem one rozwijają się w sposób naturalny" - podkreślił.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zauważył, że inwestycje, które uzyskały wsparcie w ramach podpisanych umów, były planowane od lat.

"Gdybyśmy pojechali w teren i porozmawiali z mieszkańcami, którzy nieopodal tych dróg mieszkają, oni powiedzieliby nam, jak te inwestycje są ważne. My sami nie mamy świadomości, na ile każda z tych dróg - często ze ścieżką rowerową i większym poboczem, a więc bezpieczniejsza - ułatwi codzienne funkcjonowanie.(...) Oczywiście, edycje programu rozwoju dróg będą ponawiane, będą nowe nabory. Zachęcam samorządowców z regionu łódzkiego do przygotowywania kolejnych projektów" - podkreślił.

Jak przypomniał wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, każdego roku rząd PiS przeznacza ponad 150 mln zł na infrastrukturę drogową w woj. łódzkim; również w przyszłym roku program Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie kontynuowany.

"Podpisaliśmy w poniedziałek umowy, których łączna wartość to 13,5 mln zł, z czego dofinansowania rządowe wyniosły ponad 80- proc. czyli ponad 10 mln zł na inwestycje w samorządach powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego. Będą one służyły mieszkańcom dojeżdżającym do pracy, szkół czy na zakupy" - zaznaczył.

