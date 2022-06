Gliński w Łodzi: Polski Ład to wielka szansa rozwojowa dla samorządów

Program Inwestycji Strategicznych to wielka szansa rozwojowa dla samorządów - ocenił wicepremier Piotr Gliński, który wraz z szefem MSZ Zbigniewem Rauem oraz ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą wziął udział w przekazaniu promes na inwestycje dla pow. brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.

"Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to z jednej strony wysiłek nas wszystkich na rzecz samorządów, a z drugiej - wielka szansa rozwojowa dla samorządów, które składały aplikacje, projekty i są przygotowane do realizacji tych wspaniałych i potrzebnych inwestycji, a polskie państwo wybrało te najlepsze projekty. Dzięki temu, że mogliśmy przekazać samorządom 24 mld zł, a w 2. turze już 30 mld zł, pojawia się wielka satysfakcja, że możemy fundusze publiczne lokować tak dobrze w ręce dobrych gospodarzy" - mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

W piątek, wraz z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem i ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą, wziął on udział w uroczystości wręczenia promes dla powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego dotyczących funduszy z rządowego programu Polski Ład, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Jak zaznaczył Gliński, do powiatu łódzkiego wschodniego przekazane zostanie 64,5 mln zł, a do miasta Brzeziny i powiatu - 56,2 mln zł.

"Cieszę się, że przez ostatnie 6,5 roku, gdy wzięliśmy odpowiedzialność za rozwój Polski, realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy. Tysiące inwestycji, także w gminach i miasteczkach, te miejsca zmieniają się bardzo dynamicznie dzięki zainwestowanym środkom publicznym. To projekt bez precedensu" - dodał wicepremier.

Minister Rau zaznaczył, że Polski Ład to program wspólnotowy, co oznacza, że nikt nie pozostaje sam ze w swoimi potrzebami, niezależnie od miejsca zamieszkania. "Władza publiczna służy dobru wspólnemu. Nie swojemu dobru, nie dobru wybranych, nie tych, którym jest blisko do władzy, tylko absolutnie wszystkich. Sztuka takiego rządzenia sprowadza się do wyrównywania szans, bo transfer środków to właśnie oznacza" - wyjaśnił.

Waldemar Buda przypomniał, że fundusze z rządowego programu pozwolą na sfinansowanie inwestycji w mniejszych miejscowościach, na które lokalne społeczności długo oczekiwały. "Nie ma samorządowca, który by postępował wbrew woli mieszkańców, który nie wiedziałby, jaka inwestycja jest najważniejsza. Dlatego jestem spokojny o inwestycje z tego naboru - że są naprawdę potrzebne i będą służyły mieszkańcom" - powiedział minister.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podał, że w 2015 r. urząd wojewódzki przekazywał na drogi w regionie mniej niż 100 mln zł rocznie.

"W dofinansowaniu 50/50, czyli połowa wkładu gminy i tyle samo rządowego. Obecnie mówimy już o 4,167 mld zł, które z obu transz trafiają do samorządów. To jest więcej niż budżet województwa w zakresie ustawy budżetowej, łącznie z wszystkimi wydatkami na administrację, 500 plus i pomoc społeczną. To gigantyczny budżet prorozwojowy, który powstaje w partnerstwie państwa z samorządami. Dlatego, że to samorządy decydują, jakie wnioski złożą i jak duże środki chcą od rządu pobrać. I mają możliwość dofinansowania rządowego nawet 95 proc. inwestycji w najwyższym poziomie" - podkreślił Bocheński.

