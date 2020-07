Gliński: w przypadku nawrotu pandemii trzeba będzie wrócić do wsparcia covidowego z tarczy

W przypadku wystąpienia jesiennej fali zachorowań na koronawirusa "trzeba będzie wrócić do wsparcia covidowego z tarczy, tak jak ono wyglądało na początku" - zapowiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w środę.

Gliński, pytany na antenie PR3 o pomoc dla artystów podczas pandemii koronawirusa, przypomniał: "myśmy zrobili bardzo wiele, bo uruchomiliśmy kilkanaście różnych form wsparcia".

"Od 17 lipca można organizować koncerty przy zachowaniu różnych reguł" - dodał. Przypomniał, że "funkcjonuje tarcza, która daje wsparcie branży". "Uruchomiliśmy również specjalne fundusze łącznie z zapomogami socjalnymi. 6 tys. osób o to się zwróciło do nas" - podał.

Dopytywany, czy w przypadku wzrostu pandemii jesienią "rząd udźwignie bardziej wymierną i długofalową pomoc" dla artystów i pracowników kultury, wskazał, że "tarcze covidowe uratowały 5 mln miejsc pracy w Polsce".

"To są bardzo poważne osiągnięcia" - ocenił. "Zainwestowaliśmy w to wsparcie grubo ponad 100 mld zł i jesteśmy gotowi dalej wspierać Polską gospodarkę i sektor kultury także, bo on jest bardzo istotnym sektorem gospodarczym" - mówił.

"Jeżeli będzie ten jesienny nawrót, którego się wszyscy boimy, to trzeba będzie wrócić do wsparcia covidowego z tarczy, tak jak ono wyglądało na początku" - zapowiedział.