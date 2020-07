Gliński: wreszcie poprawia się w Polsce jakość dróg samorządowych

Wicepremier Piotr Gliński ogłosił w czwartek w Łodzi nowy nabór na dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. W całym kraju będzie to 3,2 mld zł dla samorządów inwestujących w infrastrukturę drogową, a w województwie łódzkim 144 mln zł.

Wicepremier Piotr Gliński, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński poinformowali w czwartek w Łodzi, że następna transza dotacji dla samorządów, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), wyniesie w całym kraju ponad 3,2 mld zł. Według danych przekazanych przez rzecznik prasową wojewody łódzkiego, są plany, aby w ciągu najbliższych 10 lat z FDS przeznaczyć 36 mld zł na poprawę infrastruktury drogowej w polskich powiatach i gminach.

"Mówimy o niebywale dynamicznym rozwoju, o rozwiązaniu problemu, z którym borykają się wszystkie samorządy, wreszcie poprawia się jakość dróg samorządowych i rośnie ich liczba" - powiedział wicepremier. Podkreślił, że liczy się skala naszej pracy, naszych osiągnięć widoczna w wysokości nakładów na drogi samorządowe.

"Wszystkie polskie gminy i powiaty mają od lat problem z drogami i infrastrukturą drogową. Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy, ta kwestia zostanie rozwiązana" - dodał wicepremier.

Jako przykład podał województwo łódzkie. "144 miliony będzie przeznaczone na drogi lokalne województwa łódzkiego. I to na różne samorządy, które są prowadzone przez różne opcje polityczne. Państwo polskie w ostatnim czasie wspiera samorządy i to zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, aby wszystkie polskie regiony miały takie same szanse rozwojowe, a dostęp do infrastruktury drogowej jest jedną z zasad zrównoważonego rozwoju" - mówił Gliński.

Zdaniem wicepremiera, wsparcie rządu Zjednoczonej Prawicy dla samorządów, m.in. poprzez zwiększanie nakładów na drogi lokalne, jest znakiem czasu we współczesnym rozwoju Polski. "To jest trzy razy więcej niż za poprzedniej władzy. (...) Taka jest skala i porównanie szans rozwojowych, cywilizacyjnych obecnie, z tym, co było poprzednio" - argumentował wicepremier.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wyjaśnił, że ze 144 mln zł wsparcia z FDS, region przeznaczy 45 mln zł na drogi powiatowe, a 40 mln zł na gminne. Reszta to projekty długoterminowe. "Różnica między projektami w 2015 roku a zamierzeniami w 2020 roku to dofinansowanie. Obecnie mamy dofinansowanie do 80 procent" - zaznaczył wojewoda.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił, że wcześniej niektóre biedniejsze samorządy nie mogły skorzystać z dotacji, bo próg ich tzw. wkładu własnego często przekraczał możliwości jakiegoś powiatu, miasta czy gminy.

"Teraz, kiedy będzie brakowało nawet tych 20 procent (z FDS - PAP), będzie można też skorzystać z Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL) z inicjatywy pana prezydenta. Nie powinien się praktycznie znaleźć samorząd, który nie mógłby skorzystać z tych środków, bo jak połączymy dwa źródła finansowania FDS i FIL, to powinno się udać sfinansować najpilniejsze inwestycje drogowe na terenie gminy" - zapewnił wiceminister.

Fundusz Dróg Samorządowych powołano jesienią 2018 roku. To mechanizm wsparcia dla jednostek administracji lokalnej, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Celem FDS jest szybka budowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu i jakości dróg.

Fundusz Dróg Samorządowych finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacji z budżetu państwa, w tym z części budżetu, której dysponentem jest minister obrony narodowej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek, w których wszystkie akcje lub udziały są własnością Skarbu Państwa.