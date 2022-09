Gliński: współpraca z USA w odzyskiwaniu dzieł sztuki - zawsze jest taka, jaka powinna być

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w odzyskiwaniu dzieł sztuki trwa już od dawna i zawsze jest taka, jaka powinna być. To jest przykład dobrej współpracy - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas prezentacji odzyskanej strzelby myśliwskiej hrabiego Wincentego Krasińskiego.

W siedzibie MKiDN odbyła się prezentacja odzyskanej strzelby myśliwskiej hrabiego Wincentego Krasińskiego, która została utracona w czasie II wojny światowej z przedwojennego Muzeum Ordynacji Krasińskich.

"Dzisiaj kolejna polska strata wojenna wraca do Ojczyzny. Bardzo piękna, wyjątkowa strzelba myśliwska hrabiego Wincentego Krasińskiego, która została podarowana hrabiemu przez Napoleona Bonaparte. Odnaleziona została w muzeum w Cleveland. Ta strzelba przed wojną należała do zbrojowni w Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, w tym miejscu bardzo charakterystycznym dla polskich strat wojennych. To była największa przedwojenna zbrojownia i jedna z największych przedwojennych bibliotek. Zbiory Muzeum zostały przez Niemców zagrabione. Biblioteka została spalona w sposób celowy, żeby Polska przestała istnieć. To spopielenie Biblioteki Krasińskich jest jednym z najbardziej smutnych momentów, jeżeli chodzi o polskie starty wojenne w kulturze" - mówił Gliński.

"Jedną z instytucji, z którymi współpracujemy od lat jest FBI. FBI przyczyniło się do odzyskania wielu dzieł sztuki głównie z terenu Stanów Zjednoczonych, współpracujemy też z wieloma innymi. Dziękujemy też historykom sztuki i osobom, które pomagają nam odnajdywać te strzelby, ta także została znaleziona w inwentarzu czy na ekspozycji muzeum w Cleveland, przez jednego z współpracowników naszego departamentu, pana Mariusza Pilisa" - powiedział Gliński.

"Gdy mówimy o odzyskiwaniu dzieł sztuki, to przeciwnik jest niestety bardzo poważny, bo przeciwnikiem jest ludzka chciwość oraz obojętność, a w przypadku niektórych państw "obstrukcja polityczna". Dodał, że jej przykłady płyną "chociażby z kierunku wschodniego, gdzie, mimo że złożyliśmy 27 wniosków restytucyjnych, odpowiedzi nie ma".

Minister kultury poinformował, że "ta strzelba będzie na stanie Muzeum Historii Polski". "To kolejna strata wojenna, która zostanie przekazana do kolekcji tego muzeum" - dodał.

W ocenie Glińskiego, "współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w odzyskiwaniu dzieł sztuki trwa już od dawna i zawsze jest taka, jak powinna być. To jest przykład dobrej współpracy". Minister kultury zwrócił uwagę, że "ze Wschodu, z Federacji Rosyjskiej, trudno jest cokolwiek odzyskiwać, ale także warto powiedzieć, że nie zawsze jest to łatwe, jeśli chodzi o państwo niemieckie".

"Dialog na poziomie politycznym jest dość trudny. Zwracaliśmy się kilkukrotnie do przedstawicieli państwa niemieckiego, w ciągu czterech lat o intensyfikację tego dialogu, o wspólne apele do społeczeństwa i instytucji niemieckich, żeby wzmocnić, czy zintensyfikować ten dialog. Te wysiłki nie znalazły odpowiedniego oddźwięku ze strony naszego niemieckiego partnera" - wyjaśnił. Jak dodał, "tym bardziej doceniamy te kraje, gdzie sprawa własności jest rozstrzygana szybciej i jednoznaczniej, także z zaangażowaniem odpowiednich instytucji".

