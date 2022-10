Gliwice: Centrum Przesiadkowe za 200 mln zł gotowe do odbiorów

Główne obiekty powstającego od ponad dwóch lat w Gliwicach Centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca kolejowego są gotowe do odbiorów – wynika ze środowej informacji gliwickiego magistratu. Warta ok. 200 mln zł inwestycja ma zostać oddana do użytku w grudniu br.

Centrum Przesiadkowe zlokalizowano na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego. Ta jedna z największych tego typu inwestycji na południu Polski, skomunikowana z głównymi ulicami Tarnogórską i Toszecką, ma łączyć kolej, autobusy miejskie, regionalne i międzynarodowe, a także parkingi dla samochodów i rowerów.

Centrum Przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty po remoncie w grudniu 2016 r. gliwicki dworzec kolejowy. Po południowej części dworca przebudowywane są okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

Umowę na budowę centrum przesiadkowego miasto podpisało w sierpniu 2020 r. W środę gliwicki magistrat podsumował postępy robót.

Najbardziej charakterystyczny element centrum przesiadkowego, czyli główne zadaszenie pokryte niemal 1 tys. paneli fotowoltaicznych, jest gotowe do październikowych odbiorów przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną. Niedawno na słupach zamontowano urządzenia do gaszenia pożaru. Poza tym wszystkie roboty budowlane i instalacyjne zostały zakończone, a kilkanaście dni temu pod zadaszeniem przeprowadzono testy ruchu autobusów komunikacji miejskiej.

W budynku głównym, znajdującym się pod największą "falą" zadaszeń, zamknięto już prace budowlane i instalacyjne, w tym montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych czy mebli w pomieszczeniach gastronomicznych. Przeprowadzono próby instalacji systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu i monitoringu. Podobnie jak zadaszenie, obiekt jest przygotowany do październikowych odbiorów.

Na tę samą procedurę oczekuje też przeszklony budynek pomocniczy z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem oraz nowy tunel podziemny z trawelatorem - ruchomym chodnikiem w wyjściu nr 2. Przy murach oporowych okalających teren Centrum Przesiadkowego dobiegł końca montaż drewnianych okładzin. Jednocześnie zamontowano ostatnie płyty betonowe i ledowe listwy oświetleniowe.

Wokół górującej nad Centrum Przesiadkowym odnowionej, zabytkowej wieży ciśnień układane są nawierzchnie. Jednocześnie prowadzone są roboty związane z połączeniem dla pieszych i rowerzystów Centrum Przesiadkowego z ul. Kolberga. Roboty na wieży ciśnień - tak jak na pozostałych obiektach - zostały zakończone, a obiekt jest przygotowany do odbioru przez PSP i sanepid.

Na całym obszarze Centrum Przesiadkowego zainstalowano już lampy oświetleniowe. Układane są ścieżki rowerowe oraz chodniki od strony północnej i zachodniej. Asfaltowane są jezdnie. Zamontowano nowe pompy na sieci kanalizacji deszczowej m.in. przy istniejącym tunelu. Na parkingach dla samochodów trwa układanie ostatnich obszarów nawierzchni. Przygotowywane są miejsca pod nasadzenia.

Tę inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to ok. 200 mln zł. Do inwestycji Gliwice zdobyły 129,5 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich. Planowany termin uruchomienia Centrum Przesiadkowego to grudzień tego roku.

Po południowej stronie dworca kolejowego na niemal gotowej ulicy Zwycięstwa ustawiono donice pod przyszłe nasadzenia. Trwają prace na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, związane z przekładką uzbrojenia podziemnego i budową nowych sieci (przy utrzymanym ruchu drogowym). Na placu Piastów trwa układanie posadzek na wyspie, a wykopy na odcinku ul. Jagiellońskiej objęły drugi pas jezdni.

Inwestycję po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Obecny koszt to ok. 46 mln zł z budżetu miasta (pierwotnie ponad 44 mln zł). Prace powinny się zakończyć w lipcu 2023 r. (początkowo zakładano, że w grudniu br.).

