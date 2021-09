Gliwice: Fabryka Stellantis wyprodukowała pierwszy szkoleniowy samochód dostawczy

Gliwicka fabryka koncernu Stellantis, przygotowująca się do wytwarzania aut dostawczych, rozpoczęła fazę testową procesu produkcyjnego i wyprodukowała pierwszy samochód szkoleniowy - dowiedziała się PAP w zakładzie. Seryjna produkcja ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Uruchomienie w Gliwicach produkcji samochodów dostawczych zaanonsowano po przejęciu koncernu Opla, do którego należała gliwicka fabryka, przez Grupę PSA. Gdy rok później doszło do fuzji PSA z koncernem Fiat Chrysler Automotives i utworzenia Grupy Stellantis, gliwicki projekt, którego wartość szacowano na ok. 280-300 mln euro, został utrzymany.

Jak anonsowali w lipcu br. przedstawiciele fabryki, pierwsze, testowe egzemplarze dostawczych vanów z Gliwic pojawią się jesienią tego roku, by po kilku miesiącach rozruchu - na początku kwietnia 2022 r. - zakład mógł rozpocząć seryjną produkcję. "Inwestycja w nową fabrykę PSA Manufacturing Poland przebiega zgodnie z planem" - potwierdziła w poniedziałek PAP Agnieszka Brania z gliwickiego zakładu.

Wyprodukowanie pierwszego szkoleniowego samochodu i rozpoczęcie fazy testowej procesu produkcyjnego oznacza wejście w ostatni etap przygotowań do wdrożenia seryjnej produkcji vanów.

Dotąd w Gliwicach powstawały samochody osobowe marki Opel, których w ciągu ponad 20 lat działalności fabryki powstało ok. 2,5 mln. Plan zakłada, że na początku grudnia br. zakład Opel Manufacturing Poland zakończy produkcję wytwarzanego tu od sześciu lat modelu Astra piątej generacji.

"Zakład OMP w Gliwicach jest obecnie w fazie wygaszania produkcji samochodów osobowych. Jednocześnie trwają przygotowania do uruchomienia w drugim zakładzie (PSA MP) produkcji dużych samochodów dostawczych" - przypomniała przedstawicielka fabryki.

Do czasu uruchomienia produkcji aut dostawczych gliwicki zakład będzie miał nadwyżkę zatrudnienia. Aby ją zagospodarować, w styczniu przyszłego roku ok. 370 pracowników z Gliwic ma czasowo rozpocząć pracę w zakładzie koncernu Stellantis we francuskim Hordain. To fabryka również będąca producentem dużych samochodów dostawczych, co polskim pracownikom da możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy bezpośrednio przed uruchomieniem produkcji w Gliwicach.

"Oddelegowanych będzie około 370 pracowników, na korzystnych warunkach finansowych, na okres od stycznia 2022 r. do sześciu miesięcy. Liczebność grupy będzie malała i z końcem czerwca osiągnie około 200 osób" - poinformował w poniedziałek koncern.

Oddelegowanie pracowników do Francji nastąpi w ramach Programu Ochrony Zatrudnienia i Oddelegowań. Program jest także wsparciem dla innych zakładów produkcyjnych grupy Stellantis w Europie, które mają obecnie pełne obłożenie produkcyjne.

W kwietniu przyszłego roku fabryka w Gliwicach ma rozpocząć seryjną produkcję aut dostawczych, na razie na jedną zmianę. W sierpniu planowane jest uruchomienie drugiej zmiany, a na przełomie października i listopada - trzeciej. Wówczas zatrudnienie w gliwickim zakładzie wzrośnie o ok. 500 osób. Obecnie fabryka zatrudnia ok. 2 tys. osób, z których część czasowo trafia do zagranicznych zakładów koncernu.

Łącznie w przyszłym roku z linii produkcyjnych w Gliwicach powinno zjechać ok. 40-50 tys. samochodów dostawczych, zaś rok później zakład ma osiągnąć już pełną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. samochodów rocznie. W Gliwicach wytwarzane będą auta trzech różnych długości i dwóch wysokości. Będą to różne marki grupy Stellantis - Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Opel Movano, w różnych wersjach, także na rynek brytyjski.

Obecnie na terenie gliwickiej fabryki formalnie działają dwie firmy: spółka Opel Manufacturing Poland, wytwarzająca Opla Astrę, i PSA Manufacturing Poland, przygotowująca uruchomienie produkcji samochodów dostawczych. W początkach przyszłego roku spółki zostaną połączone, tworząc jedną firmę pod nazwą Stellantis Gliwice.

W ub. roku gliwicka fabryka wyprodukowała ok. 90 tys. aut osobowych. Jesienią - po ośmiu latach wytwarzania - zakończono produkcję Opla Astry Sedan, zwanego popularnie "czwórką". Zakład nadal wytwarza Opla Astrę piątej generacji w wersji hatchback - w tym roku, do początków grudnia, kiedy produkcja zostanie zakończona, z linii produkcyjnej zjedzie ok. 25 tys. aut tego modelu.

Gliwicka fabryka samochodów Opla to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w woj. śląskim po przełomie ustrojowym. Pierwszy Opel Astra Classic, wytwarzany w Gliwicach do 2002 r., zjechał z linii produkcyjnej fabryki 31 sierpnia 1998 r.

