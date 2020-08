Gliwice: Flotę PKM zasili 10 autobusów elektrycznych

10 elektrycznych autobusów pojawi się najpóźniej na początku 2022 r. na gliwickich ulicach. W czwartek umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele lokalnych władz, PKM i firmy Volvo, która wygrała przetarg na dostawę pojazdów.

Projekt o wartości blisko 32 mln zł zdobył 85-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych - podał Urząd Miejski w Gliwicach.

Zgodnie z treścią umowy, w gliwickiej zajezdni pojawi się siedem autobusów dwuosiowych i trzy autobusy trzyosiowe, przegubowe. Wraz z wprowadzeniem do PKM floty o napędzie elektrycznym, w mieście pojawi się odpowiednia infrastruktura techniczna. Stacje ładowania powstaną w zajezdni przy ul. Chorzowskiej oraz w pobliżu przystanków początkowych linii - przy ul. Nowy Świat i Czapli.

"Zanim jednak to nastąpi, PKM w Gliwicach w ramach osobnego postępowania przetargowego sfinansuje niezbędne prace budowlane, przede wszystkim budowę nowej stacji transformatorowej w zajezdni przy ul. Chorzowskiej, a także miejsc do parkowania i ładowania autobusów wraz z okablowaniem" - poinformował magistrat. Lokalny samorząd zaznacza, że zakup elektrycznych autobusów to jedno z działań, których celem jest poprawa jakości powietrza w mieście.

Pierwsze autobusy elektryczne od firmy Volvo pojawią się w Gliwicach po wybudowaniu niezbędnej infrastruktury. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021 r. Nowe pojazdy będą kursować na dwóch liniach - na trasie linii A4 między Teatrem Miejskim w Gliwicach przy ul. Nowy Świat a zajezdnią PKM przy ul. Chorzowskiej oraz na trasie linii nr 676, okrężnej, między Sikornikiem a Szobiszowicami.

Autobusy, które trafią do Gliwic zostaną wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo. Będzie to siedem pojazdów Volvo 7900 Electric o długości 12 metrów, mogących pomieścić ponad 75 pasażerów, oraz trzy autobusy przegubowe Volvo 7900 Electric Articulated o długości 18 metrów, które mogą przewieźć ponad 130 pasażerów.

Wozy będą zasilane bateriami o pojemności 264 kWh (pojazdy krótkie) oraz 330 kWh (przegubowe), które umożliwią przejazd na jednym ładowaniu trasy o długości powyżej 100 km. Ładowanie odbywać się będzie w zajezdni - poprzez gniazdo plug-in oraz przez szybką ładowarkę - pantograf opuszczany na specjalne szyny umieszczone na dachu pojazdu. Takie ładowanie trwa tylko kilka minut.

Niskopodłogowe pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring wizyjny, system informacji pasażerskiej, ładowarki USB dla pasażerów i system Wi-Fi, zapewniający pasażerom bezprzewodowy dostęp do internetu.

Zakup autobusów jest realizowany dzięki unijnemu wsparciu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Gliwice są kolejnym polskim miastem, do którego trafią zelektryfikowane, miejskie autobusy Volvo. Wcześniej firma dostarczyła takie pojazdy (hybrydy, elektryczne hybrydy i pojazdy w pełni elektryczne) m.in. do Inowrocławia, Sosnowca, Krakowa, Tarnowskich Gór, Leszna i Ełku. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.