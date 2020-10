Gliwice: Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Urzędu Miejskiego

Kosztem ponad 400 tys. zł na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego w Gliwicach zamontowano 260 paneli fotowoltaicznych. To jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych, dzięki której ma poprawić się jakość powietrza, a samorząd zaoszczędzi na kosztach prądu.

Panele pojawiły się zarówno na głównej siedzibie gliwickiego magistratu przy ul. Zwycięstwa 21, jak i na drugim budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A.

"Instalacja fotowoltaiczna na dachu głównej siedziby Urzędu Miejskiego będzie pozyskiwała energię o łącznej mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej - o mocy 31 kW. Pokryje to część zapotrzebowania budynków urzędu i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii" - poinformowała we wtorek szefowa wydziału organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach Aleksandra Janik-Gajówka.

Gliwiccy urzędnicy przekonują, że fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna. Panele wytwarzają darmowy prąd, nie emitują zanieczyszczeń i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu. Wyliczono, że uruchomienie instalacji powinno ograniczyć emisję pyłowo-gazową do atmosfery o ok. 58 ton dwutlenku węgla i ok. 2900 gram pyłu zawieszonego PM10 rocznie.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało unijne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - pokryją one 85 proc. związanych z tym przedsięwzięciem wydatków, które przekroczyły 400 tys. zł.