Gliwice konsultują z mieszkańcami modernizację reprezentacyjnej ul. Zwycięstwa

Gliwicki samorząd rozpoczął konsultacje społeczne nt. kształtu modernizacji reprezentacyjnej ul. Zwycięstwa oraz jej docelowych funkcji. To kolejny etap przygotowań do przebudowy tej arterii po tym, jak ponad dekadę temu zlikwidowano kursujące tamtędy tramwaje.

Jak podał w piątek gliwicki magistrat, miastu zależy, aby ul. Zwycięstwa nie była przede wszystkim ciągiem komunikacyjnym, ale miejscem skupiającym mieszkańców i służącym im w najlepszy możliwy sposób. Dlatego 1 września rozpoczęły się szerokie konsultacje dotyczące jej kształtu i funkcji. Potrwają one do 30 września na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej: decydujmyrazem.gliwice.pl.

"Ulica Zwycięstwa z pięknymi kamienicami to w Gliwicach miejsce wyjątkowe. Łączy Rynek i historyczną starówkę z dworcem kolejowym i powstającym nowoczesnym Centrum Przesiadkowym" - napisali gliwiccy samorządowcy, przypominając, że droga została wytyczona w drugiej połowie XIX w., funkcjonując przez lata jako Wilhelmstrasse.

Dzięki swej zabudowie - z siedzibami banków, okazałymi kamienicami mieszkalno-usługowymi, hotelami i restauracjami - szybko stała się najbardziej reprezentacyjnym miejskim traktem. Zachowała swój prestiż także po przyłączeniu miasta do Polski po 1945 r.

Spacer po Zwycięstwa był przez długi czas popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy odwiedzali znajdujące się tu lokale gastronomiczne, sklepy, zawierali znajomości. Po przełomie ustrojowym - wraz z rozwojem miasta, powstawaniem centrów handlowych, zmianami w stylu życia - ulica straciła na znaczeniu.

"Teraz ma się to zmienić - ma być bardziej atrakcyjna, zachęcać do odwiedzania i zyskać estetyczną oprawę. A jest co eksponować, bo to wciąż jedna z najpiękniejszych XIX-wiecznych ulic na Śląsku. Jej zabudowania prezentują całe bogactwo stylów i tendencji artystycznych w dawnej architekturze" - zaznaczyło miasto.

Przygotowania do odnowienia ul. Zwycięstwa prowadzi Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Kilka lat temu powstała wstępna koncepcja przebudowy. Jezdnia ma być węższa, ruch samochodowy spowolniony, a chodniki szersze, co pozwoli np. na wystawienie stolików kawiarnianych, zamontowanie elementów małej architektury (np. różnego rodzaju siedzisk czy parkletów) czy posadzenie roślin. Dyskutowano o kształcie i funkcji ciągów komunikacyjnych różnego przeznaczenia.

"Aby jak najlepiej przygotować się do zmian na ulicy Zwycięstwa, warto poznać oczekiwania różnych użytkowników - kierowców, pieszych, rowerzystów. Pytania dotyczą zarówno oczekiwań związanych z docelowymi funkcjami i wyglądem ulicy, jak i dotychczasowego jej wykorzystania. Można także przesłać rysunki, szkice, fotografie, materiały graficzne, które będą ilustracją pomysłów bądź oczekiwań, także prace dzieci" - sugeruje miasto.

Zgodnie z informacją wnioski z konsultacji mają zostać przekazane projektantom, którzy będą pracowali nad ostatecznym kształtem zagospodarowania ulicy. Kolejnymi krokami zmierzającymi do wcielenia pomysłów w życie mają być konkurs na zagospodarowanie architektoniczne, a następnie przygotowanie projektu.

"Nowe zagospodarowanie ulicy Zwycięstwa to bardzo ważne zadanie, do którego chcemy się solidnie przygotować. Pogodzenie oczekiwań wielu różnych użytkowników może być trudne, ale (...) postaramy się - razem z państwem - wypracować jak najlepszy kompromis" - powiedział cytowany w informacji miasta jego wiceprezydent Mariusz Śpiewok.

Miasto już we wrześniu 2019 r. informowało o wyborze projektanta przebudowy ul. Zwycięstwa - warszawskiej spółki Polska Inżynieria. Projekt miał powstać za 363 tys. zł brutto w ciągu roku od zawarcia umowy, na podstawie koncepcji obejmującej odcinek od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych.

W związku z budową gliwickiego centrum przesiadkowego od listopada ub. roku zamknięty jest najbardziej wysunięty na północ fragment ul. Zwycięstwa, od ul. Dubois do Bohaterów Getta Warszawskiego. Ten liczący ok. 100 m fragment ulicy już teraz zyskuje wykończenie z granitowej kostki; znika dawne torowisko, a jezdnia jest zwężana.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl