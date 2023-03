Gliwice: Latem powiększenie Strefy Ograniczonej Dostępności wokół Rynku

Gliwicki samorząd planuje latem tego roku powiększyć Strefę Ograniczonej Dostępności dla samochodów w historycznym centrum miasta, wokół Rynku. Przewidziano zamknięcie dla ruchu kolejnych uliczek Starówki między Górnymi i Dolnymi Wałami oraz objęcie strefą ul. Siemińskiego.

Jak wyjaśnił magistrat w swoim czwartkowym biuletynie, chodzi o to, aby piesi i rowerzyści w jeszcze większym stopniu, niż dotychczas, mogli bezpiecznie i swobodnie poruszać się w przestrzeni Starego Miasta. Powiększenie Strefy Ograniczonej Dostępności to jednocześnie m.in. realizacja przedwyborczych deklaracji obecnego prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

"Po etapie licznych prac przygotowawczych, spotkań z radą dzielnicy Śródmieście, znacznym zwiększeniu połączeń komunikacji publicznej, a także zapewnieniu parkingów samochodowych blisko Starówki, przyszedł czas na dalsze, tym razem już finalne, ograniczenie ruchu aut na obszarze Starego Miasta" - powiedział, cytowany w biuletynie, wiceprezydent Mariusz Śpiewok

Jak zaznaczył, przy opracowaniu docelowego wariantu Strefy Ograniczonej Dostępności szczególnie wzięto pod uwagę głosy mieszkańców Starówki i prowadzących tam interesy przedsiębiorców. "Wypracowaliśmy dzięki temu optymalne, rozsądne rozwiązanie, które - pomimo świadomości mogących się pojawić uciążliwości - wprowadzimy w połowie tego roku" - zadeklarował Śpiewok.

Wyjaśnił, że zgodnie z wypracowanymi rozwiązaniami, nie zostaną zamknięte dla ruchu ulice: Górnych i Dolnych Wałów, a także części ulic Krótkiej i Średniej oraz plac Inwalidów Wojennych. Dostępne na Starówce miejsca parkingowe w części pozostawione zostaną wyłącznie mieszkańcom poszerzonej Strefy Ograniczonej Dostępności.

"Nie wykluczamy, że uporządkowanie kwestii lokalizacji jednostek miejskich działających przy placu Inwalidów Wojennych może w przyszłości zaowocować dalszą reorganizacją sposobu poruszania się po tym obszarze" - przyznał wiceprezydent Gliwic.

Obecnie Strefa Ograniczonej Dostępności obejmuje centralny obszar gliwickiej Starówki, mieszczący się w obrębie ulic Tkackiej, Wysokiej, Kaczyniec i placu Wszystkich Świętych, do granic placu Inwalidów Wojennych. Ulica Siemińskiego, czyli dawna Wieczorka, będąca pierwszym miejskim woonerfem, jest wyłączona z ruchu samochodów z ograniczeniami.

Zakaz ruchu aut na zamkniętej części Starówki nie obowiązuje mieszkańców (dysponujących specjalnymi identyfikatorami) i pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Mieszkańcom strefy zapewniono dojazd do posesji i możliwość parkowania (w strefie - do 15 minut), osobom z niepełnosprawnościami - dotarcie do wybranych lokalizacji.

Dostawcy towarów mają zapewniony konieczny dowóz (w godz. 7.-10., z postojem do 15 minut), firmy ochroniarskie - wjazd w trakcie pełnienia obowiązków, a służby miejskie - możliwość zatrzymywania się w razie konieczności. Podobne zasady mają obowiązywać po rozszerzeniu strefy, przy wydłużeniu godzin dostaw (6.-12.) i dopuszczeniu wjazdu taksówek.

Latem zamknięte dla ruchu aut zostaną ulice: Bednarska, Matejki (od Tkackiej do Basztowej), Tkacka, Białej Bramy, Bytomska, Wysoka, Pod Murami, Grodowa, Bankowa (od Kaczyniec do Grodowej), Kaczyniec (od Przy Raciborskiej Bramie do Wysokiej), Plac Mleczny, Mleczna, Krupnicza (od Kaczyniec do Górnych Wałów), Średnia (od Kaczyniec do Grodowej), Raciborska (od Placu Wszystkich Świętych do Przy Raciborskiej Bramie), Plac Wszystkich Świętych i Plebańska (od Placu Wszystkich Świętych do Kościelnej).

Pomimo zamknięcia Starówki kierowcy będą mogli przejechać przez plac Inwalidów Wojennych oraz ul. Górnych i Dolnych Wałów. Po wprowadzeniu zmian przez niemal w całości zamkniętą Starówkę będzie można przejechać dwoma trasami: od strony ul. Zwycięstwa - przez plac Inwalidów Wojennych, ul. Kościelną, pl. Wszystkich Świętych, ul. Przy Raciborskiej Bramie, ul. Kaczyniec, a od strony ul. Dworcowej i Dolnych Wałów - ul. Matejki, do ul Basztową.

Miasto zakłada, że poszerzona Strefa Ograniczonej Dostępności na Starówce zostanie wyłączona ze strefy A płatnego parkowania. Część zlokalizowanych tam płatnych miejsc postojowych zostanie przekazana do bezpłatnego parkowania mieszkańcom strefy (powiększą dotychczasowy zasób ok. 120 wewnętrznych stanowisk parkingowych w obrębie posesji na Starówce).

Do dyspozycji wszystkich kierowców pozostaną miejsca parkingowe poza strefą - na obrzeżach strefy płatnego parkowania A oraz w strefie płatnego parkowania B. Na jedno mieszkanie w Strefie Ograniczonej Dostępności ma przysługiwać jeden identyfikator A pozwalający tam parkować. Na ew. drugi pojazd mieszkaniec Strefy będzie mógł dostać identyfikator B umożliwiający postój do 15 minut.

Zarząd Dróg Miejskich ma zająć się wydawaniem identyfikatorów nowym użytkownikom Strefy Ograniczonej Dostępności w drugim kwartale br. roku. Wjazd w ul. Siemińskiego umożliwi jej mieszkańcom nowy identyfikator S, który również będzie wydawany w tym okresie.

Tzw. strefę zamieszkania wprowadzono w obszarze starówki wiosną 2016 r. - po przeprowadzonym wcześniej remoncie wielu z tamtejszych uliczek, w większości jednokierunkowych. W 2020 r. część ulic wyłączono z ruchu. W 2021 r. objęto znaczną część starówki stałą Strefą Ograniczonej Dostępności dla samochodów.

