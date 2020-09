Gliwice: Od niedzieli fragment obwodnicy zachodniej dostępny dla kierowców

Od niedzieli dostępny dla kierowców będzie liczący ponad 3 km fragment lokalnej obwodnicy Gliwic, od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. W sobotę miasto zorganizowało dla mieszkańców sportowy dzień otwarcia inwestycji.

Przed południem na obwodnicy rozpoczęły się sportowe atrakcje dla mieszkańców: zawody biegowe, zajęcia dla rolkarzy, deskorolkarzy i osób jeżdżących na hulajnogach, amatorskie zawody w rowerowej jeździe na czas i rekreacyjny przejazd na rowerach (ze względu na stan epidemii obowiązują limity uczestników).

Jak mówił podczas sobotniej uroczystości oficjalnego otwarcia inwestycji wiceprezydent miasta Mariusz Śpiewok, jest ona ważnym kamieniem milowym w budowie całej lokalnej obwodnicy.

"Dzisiaj świętujemy, cieszymy się z tego, że oddajemy jeden z odcinków. W najbliższych tygodniach zakończymy też prace na kolejnym odcinku" - zasygnalizował Śpiewok.

Gliwice mają obwodnicę dla ruchu tranzytowego - w ciągu autostrad A4 i A1 oraz w znacznej części czteropasowej drogi krajowej nr 88. Obwodnica o charakterze lokalnym, wewnątrz obwodnicy tranzytowej, ma być kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta, zmierzającego do uspokojenia ruchu w centrum.

Dotąd istniał jeden fragment zachodni lokalnej obwodnicy - na odcinku od drogi nr 88 do ul. Sowińskiego. W 2018 r. powstało też rondo na ul. Bojkowskiej - pierwszy element części południowej.

Prace przy budowie ukończonego teraz drugiego odcinka zachodniej obwodnicy o długości 3,4 km rozpoczęły się w styczniu 2019 r. Przebiega on polami w południowo-zachodniej części miasta - między centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

Ten fragment zachodniej obwodnicy ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem są skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie zastosowano profil dwujezdniowy. Rozbudowany został 600-metrowy odcinek ul. Rybnickiej - w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z autostradą A4.

Przebudowano też fragmenty dróg poprzecznych. Powstały nowe skrzyżowania: z ulicami Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa. Wokół głównej drogi wytyczono 7,5 km dróg serwisowych i gospodarczych, pełniących też funkcję infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Droga jest oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS (np. tablice zmiennej treści) oraz stację meteorologiczną. Aby chronić korytarz ekologiczny doliny potoku Doa, zaprojektowano estakadę składającą się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 metrów.

Wykonawcą było konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM - za ok. 82,6 mln zł. Miasto otrzymało dotację do inwestycji w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych - ze środków na infrastrukturę drogową dla miast z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Fragment od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej będzie w przyszłości częścią drogi krajowej nr 78 Chałupki-Chmielnik. Przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z obecnej, silnie obciążonej ruchem trasy wytyczonej przez ścisłe centrum miasta.

Kolejne odcinki obwodnicy poprowadzą od ul. Sowińskiego do Daszyńskiego (plany zakładają realizację od 2021 r.) oraz od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej i od Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej.

Inwestycja od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej (1,6 km) obejmuje przebudowę 400-metrowego fragmentu ul. Bojkowskiej, budowę nowej drogi (ok. 900 m) łączącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną i przebudowę południowej części ul. Okrężnej (ok. 700 metrów). Trwające tam od ub. roku prace dobiegają końca. Jak mówił w sobotę wiceprezydent Śpiewok, odcinek zostanie wkrótce otwarty.

Odcinek od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej (2,1 km) wytyczono po południowej stronie ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej i po południowej stronie lotniska aeroklubu - do skrzyżowania z ul. Bojkowską. Według wiceprezydenta jeszcze w tym roku ruszy przetarg na jego zaprojektowanie.