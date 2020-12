Gliwice otworzyły fragment obwodnicy południowej

Fragment południowej obwodnicy Gliwic, między ul. Bojkowską i Pszczyńską, został w piątek rano udostępniony kierowcom. Liczący niespełna 2 km odcinek ma poprawić połączenie miasta z węzłem autostradowym Sośnica i zapewnić lepszy dojazd do okolicznych firm.

O otwarciu inwestycji w piątek około godz. 10. poinformował PAP rzecznik gliwickiego magistratu Łukasz Oryszczak.

Gliwice mają obwodnicę dla ruchu tranzytowego, w ciągu autostrad A4 i A1 oraz w znacznej części czteropasowej drogi krajowej nr 88. W zdecydowanej większości jednojezdniowa obwodnica o charakterze lokalnym i łącznej długości ok. 10,5 km - wytyczona wewnątrz obwodnicy tranzytowej - ma być kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta.

Dotąd istniały dwa jej fragmenty zachodnie - na odcinku od drogi nr 88 do ul. Sowińskiego i od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. W 2018 r. powstało też rondo na ul. Bojkowskiej - pierwszy element części południowej.

Gotowy teraz fragment części południowej od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej obejmuje przebudowany 400-metrowy fragment ul. Bojkowskiej, nową drogę (ok. 700 metrów) łączącą ul. Bojkowską z ul. Okrężną po południowej stronie osadników i przebudowaną południową część ul. Okrężnej (ok. 500 metrów). Kończy się rondem, poprzez które ul. Pszczyńska jest połączona z węzłem autostrad A1 i A4 ("Sośnica").

Prace trwały tam od ub. roku. Nowa droga jest oświetlona, wzdłuż niej stanęły tablice zmiennej treści, na których wyświetlane są informacje o ewentualnych utrudnieniach czy warunkach atmosferycznych. Wybudowano chodniki, drogę rowerową i dwie zatoki autobusowe.

Wzdłuż tego odcinka posadzono 450 roślin. To szpaler 120 drzew, m.in. klonów pospolitych, jarząbów szwedzkich i dorastających do 30 metrów lip drobnolistnych, który uzupełnia 329 krzewów - tawuł japońskich, dereni białych i rokitników zwyczajnych.

Koszt oddawanego odcinka obwodnicy południowej przekroczył 57 mln zł. Dofinansowanie gliwicki magistrat uzyskał z dwóch źródeł: Funduszu Dróg Samorządowych (ponad 11,6 mln zł) i Funduszu Inwestycji Lokalnych (blisko 9,8 mln zł).

Cała obwodnica wewnętrzna, po ukończeniu, ma skrócić czas przejazdu przez Gliwice, eliminując konieczność wjazdu do centrum miasta. Docelowo połączy ul. Pszczyńską (DK44) z Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88). Według ostatnich informacji miasta w całości ma być gotowa w 2025 r.

Obecnie trwa projektowanie 2-kilometrowego odcinka obwodnicy zachodniej od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego; powstanie tam również droga serwisowa i ciąg pieszo-rowerowy. Gliwicki samorząd planuje ukończenie tego fragmentu w III kwartale 2022 r.

W planach jest również rozpoczęcie budowy odcinka obwodnicy południowej od ul. Bojkowskiej do Rybnickiej (2,1 km). Wytyczono go po południowej stronie ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej i po południowej stronie lotniska aeroklubu - do skrzyżowania z ul. Bojkowską. Przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.