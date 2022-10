Gliwice: Pierwsze konstrukcje dla aut kempingowych - w najbliższych tygodniach

W najbliższych tygodniach gliwicka fabryka koncernu Stellantis wyprodukuje pierwsze bazy kamperów, czyli konstrukcje na potrzeby samochodów kempingowych. W dłuższej perspektywie zakład zamierza wytworzyć ponad 200 takich konstrukcji, na potrzeby różnych modeli aut - wynika z informacji firmy.

Dotąd tego typu samochody dla marek koncernu Stellantis były wytwarzane tylko w zakładzie Sevel we włoskiej Atessie. W ostatnich dniach firma poinformowała, że bazy kamperów będzie produkować także fabryka aut dostawczych w Gliwicach (Śląskie). W sobotę gliwicki zakład poinformował PAP o szczegółach planowanych działań.

"Uruchomienie produkcji baz pod zabudowy kempingowe w gliwickiej fabryce Stellantis nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Plan produkcyjny zakłada w dłuższej perspektywie ponad dwieście sztuk - przy założeniu, że rynek motoryzacyjny nie załamie się jeszcze bardziej. Do tego poziomu będziemy dochodzić stopniowo" - powiedziała PAP rzeczniczka fabryk Stellantis w Gliwicach i Tychach Agnieszka Brania.

Bazy kamperów będą produkowane na jednej linii z pozostałymi modelami: Oplem Movano, Peugeotem Boxerem i Citroenem Jumperem, dla wszystkich tych marek. Zaplanowano trzy długości i dwie wysokości baz.

Przedstawiciele koncernu oceniają, iż obecnie rynek pojazdów rekreacyjnych (RV) przeżywa renesans, co potwierdza m.in. liczba odwiedzających i wystawców na dwóch najważniejszych wydarzeniach w sektorze caravaningu: niedawnych targach w Duesseldorfie i Paryżu. Właśnie przy okazji tych wydarzeń Stellantis poinformował, że bazy kamperów będą powstawać także w Gliwicach.

"Dowodem ogromnego zainteresowania Stellantis sektorem RV jest (…) decyzja o przeznaczeniu części mocy produkcyjnych zakładu w Gliwicach, w Polsce, na produkcję baz pod zabudowy kempingowe. Tym samym wzmocnione zostały możliwości produkcyjne, gdyż wcześniej tego typu samochody były produkowane jedynie w zakładzie Sevel w Atessie we Włoszech" - podano w niedawnym komunikacie koncernu.

Stellantis zapowiedział "wzmocnienie inwestycji i rozwoju segmentu pojazdów rekreacyjnych, prowadzone od wielu lat przez poszczególne marki należące do Grupy".

Podczas niedawnych branżowych targów koncern po raz pierwszy zaprezentował razem pojazdy swoich czterech różnych marek: Fiat Professional, Citroen, Peugeot i Opel. Można było przetestować kampery wykonane na bazie modelu Fiat Ducato.

Obecnie fabryka Stellantis Gliwice zatrudnia 1,9 tys. pracowników przy produkcji, w działach wspierających produkcję oraz w tzw. funkcjach centralnych. Trwa rekrutacja 250-osobowej grupy pracowników Software Experience, specjalizujących się w obszarach sztucznej inteligencji, programowania, analityki danych oraz uczenia maszynowego.

Porffolio zakładu to modele Opel Movano, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - każdy dostępny w trzech długościach i dwóch wysokościach. Są wyposażone silniki diesla 2.2 turbo o mocy 120KM, 140KM lub 165KM. Stellantis Gliwice dostarcza też obudowy do akumulatorów elektrycznych dla modeli: Jeep Junior, Alfa Romeo Kid, Fiat 500 i Peugeot 208. W planach jest uruchomienie produkcji modeli z napędem elektrycznym oraz dużych samochodów dostawczych dla Toyota Motor Europe; ma to nastąpić w 2024 r.

Z początkiem tego roku działające w Gliwicach spółki Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland formalnie połączyły się w jedną firmę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Stellantis Gliwice, która jest producentem samochodów dostawczych.

Spółka Opel Manufacturing Poland przez ponad 23 lata - do końca listopada ub. roku - produkowała w Gliwicach samochody osobowe - łącznie powstało tu ponad 2,7 mln egzemplarzy różnych wersji Opla, głównie Astry pięciu generacji. Natomiast firma PSA MP przez kilka lat prowadziła warte w sumie blisko 300 mln euro przygotowania do otwarcia nowej fabryki dużych samochodów dostawczych dla marek Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. W sierpniu zeszłego roku rozpoczęła się ich testowa produkcja.

W ramach przygotowań do produkcji aut dostawczych w Gliwicach wybudowano nowe hale (powstało ok. 75 tys. m kw. powierzchni, oprócz istniejących ok. 180 tys. m kw.), w których zainstalowano nowe urządzenia, m.in. liczne roboty przemysłowe.

