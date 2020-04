Gliwice: Pracownia rezonansu Szpitala Miejskiego zmodernizowana za 2,5 mln zł

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach oddano właśnie do użytku po modernizacji pracownię rezonansu magnetycznego. Koszt prac, obejmujących unowocześnienie urządzenia oraz remont pomieszczeń, to 2,5 mln zł.

"Choć sytuacja epidemiologiczna stała się skrajnie niekorzystna, udało się sfinalizować ten projekt, co jest dodatkowym powodem do dumy. Gdy tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą, pacjenci będą mogli liczyć na badania w doskonałej jakości i w bardzo dobrej atmosferze" - powiedział w środę prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Przemysław Gliklich.

W procesie modernizacji największy nacisk położono na poprawę jakości obrazu - przechodząc z sygnału analogowego na cyfrowy - oraz komfort pacjenta. Ściany pracowni ozdobiono kojącym obrazem kwitnącej lawendy. Aby badanie było miarodajne, pacjent musi spędzić nieruchomo od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

"Wiele osób stresuje się tym badaniem. Ciepłe, nowoczesne, a jednocześnie przyjazne wnętrza pomogą opanować strach i niepokój związany z badaniem, co jest ważne w kontekście współpracy personelu medycznego z pacjentem" - podkreślił kierownik pracowni w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20 dr Dariusz Kucharski.

Samorząd Gliwic, który jest organem założycielskim placówki, zakupił też dla niej właśnie 7 respiratorów. W ciągu 2-3 tygodni dostarczone mają być generatory ozonu i wart ok. 200 tys. zł chemiluminescencyjny analizator immunologiczny. Urządzenie to pozwoli na wykonywanie testów immunochemicznych, pomocnych w szybszym diagnozowaniu chorych z podejrzeniem koronawirusa. Zakupy są finansowane przez miasto z uruchomionej rezerwy kryzysowej w wysokości 3 mln zł.

Szpital przygotowuje również stanowiska dializacyjne, które w razie potrzeby mogą pomóc osobom zakażonym i jest w trakcie podpisywania umowy na zakup sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora oraz myjki ultradźwiękowej. Mają one usprawnić pracę działu centralnej sterylizacji i zwiększyć jego bezpieczeństwo oraz wydajność, nie dopuszczając do zbytniego przeciążenia urządzeń i ewentualnych przestojów.