Gliwice: Ulgi i umorzenia podatkowe dla przedsiębiorców w związku z epidemią

Ulgi czynszowe i umorzenie zaległości podatku od nieruchomości – to niektóre propozycje prezydenta Gliwic dla przedsiębiorców, którzy musieli ograniczyć działalność gospodarczą z powodu epidemii koronawirusa.

Projekty uchwał określające zasady wsparcia prezydent Gliwice przedstawi 23 kwietnia, na najbliższej sesji Rady Miasta - poinformował w piątek Urząd Miejski w Gliwicach.

Zgodnie z propozycją władz samorządowych, przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali lub nieruchomości miejskich, będą mogli ubiegać się o umorzenie czynszu do kwoty 81,3 proc. jego wysokości, rozłożenie czynszu na maksymalnie 12 rat lub odroczenie terminu spłaty należności do końca br.

Jak zaznacza magistrat, aby ubiegać się o którąś z tych ulg, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek obrotów przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 60 dni. Od jego wielkości będzie zależała wysokość umorzenia, w przypadku mniejszych spadków płatność zostanie rozłożona na raty lub odroczona do końca roku. Pomoc będzie dotyczyła wyłącznie tych podmiotów, które nie zalegały z opłatami czynszowymi.

Innym obszarem wsparcia właścicieli firm jest umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, będzie ono realizowane na indywidualne wnioski. Do tej pory do Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło ich już ok. 100. Podatnicy mogą także składać wnioski o odroczenia terminów płatności należności podatkowych i inne ulgi.

Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie rozpatrywany również projekt uchwały, na podstawie którego miasto do końca roku obniży o 70 proc. opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną, czyli popularne ogródki. Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste, lub opłat przekształceniowych, został przesunięty dla wszystkich na 30 czerwca br.