Gliwice: Wkrótce utrudnienia komunikacyjne związane z budową centrum przesiadkowego

Utrudnienia komunikacyjne, związane z budową centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Gliwicach, zapowiada miejscowy samorząd. Przelotowa ul. Tarnogórska, przy której powstanie wjazd do centrum przesiadkowego, stanie się jednokierunkowa; w drugą stronę wytyczony będzie objazd.

Umowę na budowę w ciągu dwóch lat centrum przesiadkowego gliwicki magistrat zawarł w sierpniu ub. roku. Inwestycja, nazywana też Zachodnią Bramą Metropolii, powstaje na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie dworca kolejowego. Ma łączyć kolej, autobusy miejskie, regionalne i międzynarodowe, a także parkingi dla samochodów i rowerów.

Centrum przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty w grudniu 2016 r., po remoncie, główny dworzec kolejowy. Po południowej części dworca kolejowego przebudowane mają zostać okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

Wjazd do centrum przesiadkowego zaplanowano na południowym krańcu ul. Tarnogórskiej. Powstanie tam skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W ciągu ul. Tarnogórskiej zbudowane zostaną zatoki postojowe oraz ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe, będące kontynuacją dróg, które zaplanowano na terenie centrum przesiadkowego.

Na czas wykonania tej infrastruktury ruch na odcinku ul. Tarnogórskiej, od ul. Kolberga do ul. Witkiewicza, zostanie ograniczony do jednego kierunku - w stronę centrum. W drugą stronę ruch zostanie skierowany na ul. Witkiewicza i Opolską. Będzie to dotyczyło transportu indywidualnego, ale także kilkunastu kursujących tamtędy linii autobusowych.

Tymczasowa organizacja ruchu w tym rejonie początkowo miała zostać wprowadzona 15 lutego br. Ze względu na trudne warunki pogodowe wykonawca przesunął jednak ten termin o tydzień. Zmiany będą obowiązywały na czas przebudowy ul. Tarnogórskiej, która - jeśli prace uda się wykonać zgodnie z harmonogramem - zakończy się pod koniec 2021 r.

Prace te są częścią zasadniczej inwestycji, którą za blisko 184 mln zł brutto wykonuje konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach.

Osobno samorząd miasta zamówił przebudowę układu drogowego po południowej stronie dworca - tu wykonawcą za ponad 41 mln zł jest Eurovia Polska. Pod koniec 2022 r. przebudowane mają być już ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem kolejowym, Okopowa, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

Przebudowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przewiduje nowe buspasy i azyle dla pieszych. Na odcinku przyległym do placu dworcowego jezdnia ma mieć nawierzchnię z kostki granitowej podobnie, jak przebudowywany odcinek reprezentacyjnej ul. Zwycięstwa (do ul. Dubois). Jezdnia ul. Zwycięstwa zostanie zwężona, powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowy

Zmiana w obszarze Placu Piastów ma objąć likwidację węzła przesiadkowego, przebudowę placu postojowego dla autobusów i przebudowę układu drogowego wokół wysp placu. Ruch ma docelowo odbywać się jednokierunkowo wokół centralnej wyspy oraz wyspy peronowej. Na nieprzejezdną dotąd ul. Okopową wprowadzony ma zostać ruch od Placu Piastów w kierunku placu dworcowego.

Na przebudowywanym obszarze zaprojektowano rowerowe połączenie placu dworcowego z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej - od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, przez Plac Piastów, częściowo jako ciąg pieszo-rowerowy.

Gliwice przygotowywały budowę centrum przesiadkowego od kilku lat. Przetarg na budowę zasadniczej części zaprojektowanej inwestycji ruszył w listopadzie 2019 r. Wtedy też miasto otrzymało 129,5 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (w tzw. formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z puli środków na niskoemisyjny transport miejski).

W 2018 r. miasto sygnalizowało, że szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia może sięgnąć ok. 250 mln zł. Przebudowę układu drogowego po południowej stronie dworca finansuje z własnych środków.