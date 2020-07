Gliwice wybrały ofertę Volvo na 10 autobusów elektrycznych

Złożoną przez Volvo ofertę na zakup 10 nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania wybrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Nowe wozy mają wyjechać na gliwickie ulice w 2022 r.

Przewoźnik, który dotąd nie używał pojazdów z napędem elektrycznym, zamierza zrealizować zamówienie w unijnym projekcie oszacowanym na 39,1 mln zł netto, przy dotacji 26,9 mln zł netto.

Przetarg na zakup trzech autobusów 18-metrowych i siedmiu 12-metrowych oraz infrastruktury do elektrycznego ładowania pojazdów ruszył w kwietniu br.

Spłynęły dwie oferty. Solaris zaoferował cenę 30,2 mln zł (37,1 mln zł brutto), Volvo zaś 29,6 mln zł (36,4 mln zł brutto). PKM Gliwice ustaliło budżet tego zamówienia na 26,3 mln zł (32,3 mln zł brutto).

W piątkowym biuletynie gliwickiego magistratu podano, że wybrana została tańsza oferta - mimo przekroczenia wcześniejszych szacunków o 4 mln zł.

"To kolejny projekt zmierzający do minimalizacji zanieczyszczeń w mieście. Staramy się, by transport w Gliwicach był jak najbardziej ekologiczny i wpływał na poprawę jakości życia mieszkańców" - zadeklarował cytowany w biuletynie prezes gliwickiego PKM Henryk Szary.

Nowe autobusy elektryczne mają kursować po Gliwicach jako linia A4 między zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim (zastępująca zlikwidowany w ostatnich latach w tym mieście tramwaj) oraz na linii nr 676. Wozy 12-metrowe mają mieć silniki o mocy co najmniej 160 kW i magazyny energii 200 kWh; autobusy 18 metrowe odpowiednio: moc 240 kW i baterie 230 kWh.

W gliwickiej zajezdni przy ul. Chorzowskiej ma znaleźć się m.in. pięć ładowarek o mocy 2x40 kW (z możliwością przestawienia na 1x80 kW) i jedna mobilna ładowarka - 40 kW. Na terenie miasta mają zostać zainstalowane trzy kolejne stacjonarne ładowarki o mocy 200 kW (konstrukcji tzw. odwróconych pantografów).

Wśród przetargowych kryteriów znalazły się: cena (55 proc.), ocena techniczna (15 proc.), ekologia (5 proc.), warunki gwarancji i serwisu (20 proc.) oraz ceny wybranych części zamiennych (5 proc.). Zamówienie ma zostać zrealizowane w 18 miesięcy od podpisania umowy.

Gliwice otrzymały dotację do swojego projektu w prowadzonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) konkursie wniosków o dofinansowanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie rozdzielono w nim ok. 460 mln zł.

Gliwicka spółka znalazła się wśród 13 wybranych w całej Polsce wnioskodawców, którzy w konkursie POiIŚ otrzymają pieniądze na zakup pojazdów.

Gliwickie PKM jest jednym z czterech największych tego typu samorządowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - obok podobnych spółek z Katowic, Sosnowca oraz Tychów. Udziałowcami spółki są miasta: Gliwice, Zabrze i Knurów oraz gminy Gierałtowice i Zbrosławice.

Z woj. śląskiego, obok PKM z Gliwic, dotację w rozstrzygniętym właśnie konkursie POIiŚ ws. niskoemisyjnego transportu w miastach, otrzymało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.

Spółka ta, która używa już trzech autobusów elektrycznych, chce kupić 14 kolejnych takich wozów i infrastrukturę do ich ładowania w projekcie za 36,5 mln zł, przy dotacji blisko 30 mln zł. Przy budżecie założonym na nieco ponad 41 mln zł brutto w jedynej ofercie Solaris zaproponował cenę 46,3 mln zł.