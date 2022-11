Gliwice: Wykonawcy brakującego odcinka zachodniej obwodnicy wchodzą na plac budowy

Wykonawcy brakującego odcinka zachodniej wewnętrznej obwodnicy Gliwic mogą już wejść na plac budowy – poinformował w środowym biuletynie gliwicki magistrat. Kosztująca obecnie ok. 45 mln zł droga o długości blisko 2 km powinna być gotowa na początku 2024 r.

W środę miasto poinformowało o zakończeniu projektowania brakującego odcinka zachodniej wewnętrznej obwodnicy Gliwic i wydaniu dla niej zgody na realizację inwestycji drogowej. "Długo oczekiwane połączenie drogowe wkracza w fazę realizacji - wykonawcy wchodzą na plac budowy" - napisano w informacji.

Wykonawcą projektu i budowy obwodnicy od ul. Daszyńskiego do skrzyżowania ulic Sowińskiego i Okulickiego jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic oraz Eurovia Polska. Inwestycja powinna być gotowa w I kw. 2024 r.

Ostatni odcinek obwodnicy zachodniej o długości blisko 2 km stanie się docelowo całością ze zbudowanym już odcinkiem łączącym ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego (obecnie ulica T. Mazowieckiego). Tym samym możliwy będzie wygodny i szybki przejazd od ul. Rybnickiej do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego powstanie droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy drugiej jezdni. Zapewnione zostanie miejsce dla rowerzystów. Na trasie znajdą się most, przejście dla zwierząt i przejazd dla rolników. Odcinek zostanie oświetlony. Zaplanowano zatoki autobusowe. W okolicy zabudowań przy ul. Daszyńskiego staną ekrany akustyczne.

Na obu końcach nowego odcinka obwodnicy działać mają skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podłączoną do gliwickiego systemu sterowania ruchem. Na trasie przewidziane jest jeszcze jedno skrzyżowanie, z projektowaną obecnie obwodnicą dzielnicy Ostropa.

"Koszt inwestycji (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie ok. 45 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za realizację tego zadania, będzie się starał o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego" - zasygnalizowano w gliwickim biuletynie.

"Dokończenie budowy zachodniej obwodnicy to ważny i wyczekiwany moment, bo trasa nie tylko ułatwi przemieszczanie się po mieście, ale odciąży mniejsze miejskie ulice i tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia w Gliwicach" - ocenił, cytowany w informacji, jego prezydent Adam Neumann.

"Po wielu latach pokonaliśmy trudności. (…) Kontynuujemy budowę zachodniej obwodnicy w trudnych czasach. Pomimo koniecznych cięć budżetowych uznaliśmy jednak, że to jedno z tych przedsięwzięć, które na pewno warto zrealizować, bo przyniesie mieszkańcom i miastu wiele korzyści. Powstający odcinek obwodnicy świetnie dopełni nasz układ drogowy" - wskazał Neumann.

Przedstawiciele gliwickiego samorządu akcentują, że dzięki budowie tego odcinka skróci się czas przejazdu przez miasto, ograniczona zostanie liczba samochodów wjeżdżających do śródmieścia.

Nowy odcinek przejmie ruch samochodowy z drogi krajowej nr 78, która prowadzi m.in. przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. Fragment tej drogi krajowej został już przekierowany na istniejący odcinek zachodniej obwodnicy od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego, ale częściowo dalej wiedzie śródmiejskimi ulicami (Daszyńskiego, Styczyńskiego, Wyspiańskiego, Orlickiego).

Po zakończeniu budowy, kierowcy przejeżdżający przez Gliwice DK 78 będą jechać obwodnicą od ul. Rybnickiej do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego i dalej do ul. Tarnogórskiej. Dokończenie budowy obwodnicy zachodniej ma również sprzyjać rozwojowi przyległych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych.

Miasto na razie nie określa perspektyw budowy ostatniego południowego odcinka obwodnicy wewnętrznej od ul. Bojkowskiej do ul. Rybnickiej.

