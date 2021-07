Gliwice: Zmiany w komunikacji w związku z budową centrum przesiadkowego

Inwestycje związane z budową gliwickiego centrum przesiadkowego powodują utrudnienia na okolicznych ulicach. Na czwartek miasto zapowiedziało wprowadzenie znacznych zmian przy głównym węźle komunikacji miejskiej – Placu Piastów.

Centrum przesiadkowe, nazywane też Zachodnią Bramą Metropolii, zlokalizowano na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego. Skomunikowane z głównymi ulicami Tarnogórską i Toszecką ma łączyć kolej, autobusy miejskie, regionalne i międzynarodowe, a także parkingi dla samochodów i rowerów.

Centrum przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty w grudniu 2016 r., po remoncie, gliwicki dworzec kolejowy. Po południowej części dworca przebudowywane są okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

Wszystkie nowe części inwestycji już powstają i powinny być gotowe do końca 2022 r. Umowę na budowę w ciągu dwóch lat centrum przesiadkowego miasto podpisało w sierpniu ub. roku. Towarzyszącą głównej inwestycji przebudowę kilku ulic lub ich fragmentów w ścisłym centrum Gliwic zakontraktowano pod koniec grudnia ub. roku.

Rozpoczęte na początku marca br. prace dotąd omijały Plac Piastów. Jak jednak wynika z informacji w biuletynie gliwickiego magistratu od czwartku pasażerowie komunikacji miejskiej, a także kierowcy, zmierzą się z wprowadzanymi tam znacznymi zmianami w lokalizacji przystanków autobusowych i organizacji ruchu.

Zgodnie z informacjami Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zlikwidowane zostaną dotychczasowe stanowiska 01, 05 i 06 przystanku Gliwice Plac Piastów, a stanowisko 07 będzie służyło tylko do wysiadania. Utworzone zostanie stanowisko 31 (do wysiadania) i nowe stanowisko 32 w rejonie łącznika równoległego do ul. Dworcowej, między ul. Jagiellońską a zjazdem na Drogową Trasę Średnicową.

To stamtąd odtąd będą odjeżdżały linie autobusowe w kierunku Bytomia, Chorzowa, Katowic, katowickiego lotniska, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tarnowskich Gór czy Zabrza. Z nowego stanowiska nr 01 przy ul. Dworcowej pojadą natomiast autobusy w kierunku południowych dzielnic miasta, Czerwionki-Leszczyn, Gierałtowic, Knurowa, Rudy Śląskiej czy Tychów.

Zmiany będą dotyczyły też organizacji ruchu wszystkich pojazdów. Ruch na ul. Piwnej, na odcinku od ul. ks. Hlubka, dopuszczony będzie tylko w kierunku pl. Piastów. Kierowcy wyjeżdżający z tunelu DTŚ do ul. Dworcowej nie będą mieli możliwości skrętu w lewo. Objazd dla nich wyznaczony zostanie w prawo, w ul. Dworcową, dalej do ul. Strzody, Wrocławskiej, Częstochowskiej oraz Jagiellońskiej.

Trwają już końcowe prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Prowadzone są też roboty przy przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ul. Okopowej (na odcinku od dworca PKP do placu Piastów) oraz budowie miejsc parkingowych między pętlą objazdową przy dworcu oraz ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Docelowy ruch na placu Piastów będzie się odbywał jednokierunkowo wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej. Ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym. Na ul. Na Piasku powstaną miejsca postojowe.

Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przewidziano buspasy, wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów i ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Fragment ul. Zwycięstwa zyska wykończenie z granitowej kostki. Zniknie dawne torowisko, po zlikwidowanych w mieście kilka lat temu tramwajach, a jezdnia zostanie zwężona.

Na terenie inwestycji powstają nowe chodniki z ułatwieniami dla osób niedowidzących i drogi pieszo-rowerowe. Projekt zakłada wprowadzenie możliwie dużej ilości zieleni. Plac przed dworcem kolejowym zyska jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt - z fontanną w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami i ławkami.

Gliwice przygotowywały budowę centrum przesiadkowego od kilku lat. W listopadzie 2019 r. miasto otrzymało 129,5 mln dotacji do zasadniczej części inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Za blisko 184 mln zł brutto centrum przesiadkowe buduje konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Przebudowę układu komunikacyjnego po południowej stronie linii kolejowej finansuje w całości z własnego budżetu - te roboty za ponad 41 mln zł wykonuje spółka Eurovia Polska.

