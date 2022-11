Gliwicka fabryka Stellantis nie uruchomi na razie trzeciej zmiany

Gliwicka fabryka aut dostawczych Stellantis, która na listopad planowała wdrożenie pracy na trzy zmiany, zdecydowała, że na razie pozostanie przy systemie dwuzmianowym. Przejęciem około stu pracowników, którzy mieli być zalążkiem trzeciej zmiany, zainteresowane są już inne firmy.

"Powody tej decyzji wynikają z bardzo głębokiego kryzysu ekonomicznego, który ciągle przybiera na sile i ma niszczący wpływ na przemysł oraz światowe rynki - także rynki motoryzacyjne, dodatkowo załamane brakiem części do produkcji i przerwanymi łańcuchami dostaw" - wyjaśniła w czwartek PAP rzeczniczka gliwickiej fabryki Agnieszka Brania.

Gliwicki zakład zatrudnia obecnie ok. 1,8 tys. osób, w tym ponad 1,3 tys. w pionie produkcji. Około 100 pracowników, którzy mieli być zalążkiem trzeciej zmiany, to osoby zatrudnione przez dwie agencje pracy tymczasowej. Duża część z nich to Ukraińcy. Zostali oni przeszkoleni przez Stellantis; pracowali na wydziałach montażu, w spawalni i w dostawach materiałowych. Gliwicka firma zapytała o możliwość zatrudnienia tych osób inne zakłady działające w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

"Chęć ich przyjęcia zadeklarowało już kilka firm. W tym tygodniu odbywają się spotkania z pracownikami w celu przedstawienia im możliwości i warunków zatrudnienia" - poinformowała Agnieszka Brania. Stellantis zdecydował też, że wypłaci tej grupie pracowników dodatkowe świadczenie pieniężne. W zależności od terminu zakończenia umowy będzie to jedna dodatkowa miesięczna pensja lub wynagrodzenie zasadnicze za listopad.

Stellantis nie przesądza na razie, kiedy w fabryce może zostać uruchomiona trzecia zmiana produkcyjna. Plan zakłada, że nastąpi to w przyszłym roku, jednak nawet przybliżony termin nie jest znany - będzie to zależało od sytuacji rynkowej.

Fabryka aut dostawczych Stellantis Gliwice rozpoczęła seryjną produkcję wiosną tego roku. Portfolio zakładu to modele Opel Movano, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - każdy dostępny w trzech długościach i dwóch wysokościach. Są wyposażone w silniki diesla 2.2 turbo o mocy 120KM, 140KM lub 165KM.

Stellantis Gliwice dostarcza też obudowy do akumulatorów elektrycznych dla modeli: Jeep Junior, Alfa Romeo Kid, Fiat 500 i Peugeot 208. W planach jest uruchomienie produkcji modeli z napędem elektrycznym oraz dużych samochodów dostawczych dla Toyota Motor Europe; ma to nastąpić w 2024 r.

Z początkiem tego roku działające w Gliwicach spółki Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland formalnie połączyły się w jedną firmę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Stellantis Gliwice, która jest producentem samochodów dostawczych.

Spółka Opel Manufacturing Poland przez ponad 23 lata - do końca listopada ub. roku - produkowała w Gliwicach samochody osobowe - łącznie powstało tu ponad 2,7 mln egzemplarzy różnych wersji Opla, głównie Astry pięciu generacji. Natomiast firma PSA MP przez kilka lat prowadziła warte w sumie blisko 300 mln euro przygotowania do otwarcia nowej fabryki dużych samochodów dostawczych dla marek Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. W sierpniu zeszłego roku rozpoczęła się ich testowa produkcja, w wiosną br. - produkcja seryjna.

W ramach przygotowań do produkcji aut dostawczych w Gliwicach wybudowano nowe hale (powstało ok. 75 tys. m kw. powierzchni, oprócz istniejących ok. 180 tys. m kw.), w których zainstalowano nowe urządzenia, m.in. liczne roboty przemysłowe.

