Global business service – nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Global business service (GBS) to nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uruchomiony we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL). Studia mają być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów, to pierwszy taki w Polsce kierunek dziennych studiów licencjackich. Przygotowano na nim 100 miejsc. Nowe studia mają przeciwdziałać rosnącej luce kompetencyjnej na polskim rynku pracy, która - w ocenie organizatorów - może stanowić w bliskiej przyszłości barierę rozwojową dla sektora usług biznesowych istotnego dla rozwoju gospodarki Polski.

Celem nowych studiów jest zapewnienie kadry dla sektora nowoczesnych usług biznesowych, w którym obecnie w Polsce zatrudnionych jest ponad 350 tys. osób w ok. 1,6 tys. centrach usług należących m. in. do największych i najnowocześniejszych firm na świecie.

"Utworzenie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników posiadających kompetencje odpowiednie do wymogów współczesnego biznesu funkcjonującego w otoczeniu międzynarodowym i wykorzystującego nowe technologie informatyczno-komunikacyjne" - powiedział na konferencji prasowej we wtorek opiekun GBS i kierownik Katery Zarządzania Organizacjami Publicznymi na UEK prof. Marek Ćwiklicki.

Jak dodał, studia zorientowane są w szczególności na rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich, także na pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znajomość narzędzi IT.

GBS powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL). Wśród partnerów kierunku jest też 25 czołowych podmiotów sektora. Przedstawiciele globalnych firm będą także prowadzić zajęcia i praktyki dla studentów.

Z analiz ABSL wynika, że wysokiej jakości system edukacji będzie odgrywał coraz większą rolę w przyciąganiu nowych inwestycji i lokalizacji w Polsce procesów biznesowych opartych na wysokospecjalistycznej wiedzy.

"Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest niezbędny, jeśli chcemy wzmocnić konkurencyjność Polski wśród inwestorów, a także tworzyć globalne role w Polsce" - ocenił prezes ABSL i prezes zarządu Shell Polska Piotr Dziwok.

Jak dodał, działające w Krakowie od 15 lat centrum operacji biznesowych Shell zatrudnia obecnie 4,4 tys. specjalistów - w ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie zostało zwiększone dwukrotnie. "Polska utrzymuje pozycję trzeciego największego rynku Shell w Europie pod względem skali zatrudnienia. Dlatego biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, już dziś musimy jako sektor zadbać o dostatecznie dużą liczbę potencjalnych pracowników" - mówił prezes.

Zauważył również, że sektor nowoczesnych usług biznesowych jest dobrym miejscem dla osób, które zaczynają karierę. "Nowoczesne usługi to branża, w której co piąta osoba nie skończyła 26 lat i są to studenci i świeżo upieczeni absolwenci" - powiedział Piotr Dziwok.

Oprócz GBS w październiku na UEK ruszą dwa inne kierunki - zarządzanie projektami oraz przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce. "Jestem przekonany, iż dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i kształceniu, nasi absolwenci są nie tylko poszukiwani, ale również bardzo konkurencyjni na coraz bardziej wymagającym i dynamicznym rynku pracy" - powiedział rektor UEK dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Kraków jest liderem pod względem wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce. W mieście pracuje blisko co czwarta osoba zatrudniona w sektorze w Polsce, czyli 77,7 tys. osób. Stolica Małopolski znajduje się w czołówce globalnych rankingów stanowiących o atrakcyjności miast najchętniej wybieranych przez międzynarodowych inwestorów. W 2020 r. Kraków zajął 10. miejsce w rankingu miast przyszłości fDi Intelligence.

"Najważniejszymi spośród strategicznych celów Krakowa są zrównoważony rozwój, budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz wysoka jakość życia mieszkańców. Przykład powstającego kierunku studiów, związanych z nowoczesnymi usługami biznesowymi, obrazuje całościowe rozumienie potrzeb rozwojowych naszego miasta" - zaznaczył zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 350 tys. osób.

Historia Uniwersytetu Ekonomicznego sięga 1925 r. Obecnie uczelnia kształci ponad 15 tys. na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Oprócz tego prowadzi zajęcia na kilkunastu kierunkach podyplomowych.

