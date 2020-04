Globalny festiwal filmowy "We Are One" - od 29 maja na YouTube

Filmy uwzględnione wcześniej w programach 20 prestiżowych, międzynarodowych festiwali, wśród nich Cannes, Wenecji, Toronto i Sundance, będzie można oglądać na YouTube od 29 maja do 7 czerwca podczas globalnego festiwalu filmowego "We Are One". Autorem inicjatywy jest Robert De Niro i zespół festiwalu filmowego Tribeca.

Jak poinformowano na facebookowym profilu festiwalu Tribeca, celem 10-dniowej imprezy nie jest zastąpienie tradycyjnych festiwali filmowych. "+We Are One+ ma połączyć artystów, kuratorów i podtrzymać na duchu miłośników kina z całego świata. Ma zapewnić im rozrywkę w czasie, kiedy najbardziej tego potrzebują" - czytamy.

Podczas wydarzenia, które potrwa od 29 maja do 7 czerwca, będzie można oglądać filmy uwzględnione wcześniej w programach 20 prestiżowych międzynarodowych festiwali, wśród nich Berlinale, Cannes, Wenecji, Toronto, Sundance, Locarno i San Sebastian. Filmy zostaną zamieszczone na platformie YouTube. Pokazy będą pozbawione reklam, a udział w festiwalu - bezpłatny, ale w jego trakcie zbierane będą datki na Światową Organizację Zdrowia i walkę z koronawirusem.

Na razie nieznany jest szczegółowy program festiwalu.

autorka: Daria Porycka

dap/ dki/