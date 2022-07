Globalny fracht w kryzysie

Tygodniowy globalny wskaźnik frachtu Freightos Baltic Index (FBX) spadł o 1 proc., do 6 tys. 319 dol. dla kontenerów 40-stopowych (FEU) - wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej indeksu frachtu kontenerowego.

Spośród 12 monitorowanych tras, najwyższe stawki notowane są dla drogi przez Kanał Sueski z Chin i Azji Wschodniej do Europy Północnej (10 tys. 219 dol.) i do portów na Morzu śródziemnym (12 tys. 30 dol.). W przypadku obu tras tygodniowy spadek wyniósł 2 proc.

Globalny fracht coraz droższy

W tym roku tygodniowy wskaźnik najwyższy poziom zanotował 28 stycznia, kiedy to sięgnął 9 tys. 806 dol. Najwyższy historyczny poziom wskaźnik zanotował 21 września ubiegłego roku, kiedy to doszedł do 11 tys. 109 dol. Na początku 2020 roku wskaźnik ten wynosił 1 tys. 461 dol.

Freightos Baltic Index (FBX) to międzynarodowy indeks frachtowy dostarczający stawki rynkowe dla kontenerów 40-stopowych (FEU) zbieranych na 12 głównych szlakach handlowych. FBX opiera się na zagregowanych i anonimowych danych biznesowych w czasie rzeczywistym od globalnych przewoźników i spedytorów. Co miesiąc zbieranych jest od 50 do 70 milionów punktów cenowych. Tygodniowy wskaźnik frachtu jest obliczany jako średnia z pięciu dni roboczych z tego samego tygodnia.

