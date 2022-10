Globalny sektor finansowy czeka wielka transformacja

Bez zielonych finansów i zrównoważonego sektora bankowego nie uda nam się przeprowadzić transformacji - stwierdziła Zofia Piwowarek, ekspertka United Nation Global Compact Network Poland.

6 listopada w egipskim Sharm El Sheikh rozpocznie się szczyt klimatyczny COP 27, którego celem ma być wytyczenie nowej ścieżki wdrażania celów klimatycznych. Niespełna 3 tygodnie wcześniej w Katowicach o najpilniejszych sprawach, którymi ten szczyt powinien się zająć, dyskutowali uczestnicy konferencji PRECOP 27, zorganizowanej przez Grupę PTWP we współpracy z UN Global Compact. To największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ.

Trzeba kontynuować zieloną transformację sektora finansowego

- To, czego oczekuję od COP 27, to kontynuacja działań zainicjowanych na poprzednim szczycie klimatycznym w Glasgow. Zwłaszcza tych w obszarze transformacji sektora finansowego - oznajmiła Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme United Nation Global Compact Network Poland.

To właśnie rok temu w Glasgow 450 globalnych firm finansowych, kontrolujących ok. 40 proc. światowych aktywów, zobowiązało się, że podejmie działania, by ograniczyć wzrost globalnego ocieplenia do 1,5 st. C. Firmy te dołączyły do Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), inicjatywy, której celem jest sfinansowanie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.

Bez zielony finansów nie uda się przeprowadzić transformacji

- Bez zielonych finansów i zrównoważonego sektora bankowego nie uda nam się przeprowadzić transformacji - powiedziała Zofia Piwowarek podczas jednej z dyskusji PRECOP 27.

- Pojawiają się coraz to nowsze informacje, że część instytucji wraca do finansowania paliw kopalnych. Dlatego transformacja tego sektora jest jednym z priorytetów - dodała.

Wśród innych, najpilniejszych tematów na agendzie zbliżającego się COP 27 w Egipcie, są kwestie zrównoważonego rolnictwa, zwłaszcza kwestii zapobiegania marnowaniu żywności.

- Obecnie 1/3 produkowanej żywności jest wyrzucana do kosza. Obok kwestii marnotrawstwa dochodzi tu także kwestia emisji, którą marnowana żywność generuje - wyliczała ekspertka UNGCP.

Kolejnym pilnym tematem, który stanie na agendzie COP27 jest niwelowanie nierówności na świecie.

- W czasie, gdy globalna Północ marnuje tony żywności, globalne Południe cierpi głód. Musimy zająć się likwidowaniem tych nierówności - dodała.

