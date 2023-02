Główna ekonomistka AmCham: wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce to już 26 mld dol.

Firmy amerykańskie zainwestowały już w Polsce 26 mld dol. - wskazała PAP główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce Eliza Przeździecka. Napływowi kapitału amerykańskiego do naszego kraju sprzyjać będzie potrzeba transformacji energetycznej - dodała.

Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę 21-22 lutego; spotka się m.in. z prezydentem RP Andrzejem Dudą i z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, oraz wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Białego Domu tematem spotkania z prezydentem RP będzie współpraca dwustronna.

Jak przekazała PAP główna ekonomistka AmCham dr hab. Eliza Przeździecka, wartość inwestycji przedsiębiorstw amerykańskich w Polsce wynosi już 26 mld dolarów i stanowi 12 proc. wszystkich zagranicznych inwestycji w naszym kraju. "Firmy amerykańskie to druga, po przedsiębiorstwach niemieckich, najważniejsza grupa inwestorów zagranicznych" - zaznaczyła.

Ekonomistka zwróciła uwagę, że w ostatnich latach obecność amerykańskiego biznesu na naszym rynku stale wzrasta - pojawiają się nowe firmy w energetyce, logistyce oraz IT. "Wiele przedsięwzięć finansowanych jest z wypracowanych zysków - dzięki reinwestycjom rozwijają się m.in. centra usług wspólnych, np. 3M, Citi, McKinsey, Gates i wiele innych" - wskazała Przeździecka.

Według niej Polska jest ważnym miejscem "na mapie lokalizacji biznesu amerykańskiego w Europie Środkowej i Wschodniej". W niektórych branżach nasz kraj przejął wszystkie projekty inwestycyjne amerykańskich inwestorów lokalizowane w tej części Europy. "Dla przykładu są to produkcja żywności czy metali" - wskazała Przeździecka.

Według AmCham w gronie 10 największych inwestorów amerykańskich w Polsce znalazły się: Giorgi Global Holding; Warner Bros. Discovery Inc; Mondelez International Inc; Raytheon Technologies Corporation; Amazon. Com Inc; Procter & Gamble Co; Liberty Global; 3M Company; Commercial Metals Co; Pepsico Inc.

Blisko połowa amerykańskiego kapitału w Polsce ulokowana jest, jak wskazała ekonomistka, w sektorze przemysłu. Najbardziej rozwinięte pod względem aktywów są zakłady produkujące części i akcesoria na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego - dodała.

Z kolei najliczniej reprezentowana na polskim rynku jest branża związana z oprogramowaniem, w której działa 137 amerykańskich przedsiębiorstw. Według Przeździeckiej świadczy to o dużym potencjale naszego rynku pracy, który zachęca "coraz to nowe przedsiębiorstwa do zainteresowania się Polską".

W ocenie ekspertki co czwarte nowe miejsce pracy, które powstało w Polsce dzięki inwestycjom amerykańskim zostało utworzone po 2018 r. "Od 2018 r. zatrudnienie w firmach z udziałem kapitału amerykańskiego wzrosło aż o 23 proc., osiągając na koniec 2021 r. 327 tys. osób" - wyjaśniła. Dodała, że w projektach inwestycyjnych obsługiwanych przez PAIH firmy z USA utworzyły prawie 5,5 tys. nowych miejsc pracy - najwięcej spośród inwestorów zagranicznych.

"Zatrudnienie w firmach amerykańskich w Polsce jest znacznie mniej skoncentrowane niż inwestycje, aktywa czy przychody" - zauważyła ekonomistka. Nieco ponad jedna trzecia miejsc pracy znajduje się w województwie mazowieckim, a drugie tyle - w wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

Według AmCham w pierwszej 10. największych amerykańskich pracodawców są: Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o; Citi Handlowy; Lear Corporation Poland II Sp. z o.o; IBM Polska Sp. z o.o; Citi Solution Center; State Street; Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o; Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.; McDonald's Polska Sp. z o.o i Accenture Services Sp. z o.o.

W opinii Przeździeckiej napływowi kapitału amerykańskiego do naszego kraju sprzyjać będzie "potrzeba transformacji energetycznej, a firmy związane z rozwojem technologii alternatywnych źródeł (wodór, atom) i magazynowania energii będą w najbliższym czasie najmocniej obecne wśród inwestorów". Według niej utrzymywać się też będzie napływ inwestycji w branży IT oraz usług biznesowych. "Utrzymujemy bowiem swoje przewagi, jeśli chodzi o rynek pracy, choć coraz częściej inwestorzy biorą pod uwagę dostępność i kwalifikacje pracowników, a rzadziej koszty" - stwierdziła. Ważnymi czynnikami przyciągającymi inwestycje w sektorze usług są m.in. dostępność powierzchni biurowej, a także wysokiej jakości infrastruktura telekomunikacyjna - zaznaczyła.

Zdaniem ekonomistki dla polsko-amerykańskiej współpracy inwestycyjnej "najistotniejsza jest przede wszystkim stabilność otoczenia biznesowego, a w szczególności stabilność regulacyjna". Firmy zrzeszone w AmCham zwracają uwagę na to, że przewidywalność prawa, możliwość wdrażania nowych przepisów z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwość działania na zasadach wypracowywanych przez lata, a także udział przedstawicieli biznesu w konsultacjach legislacyjnych to elementy, które decydują o tym czy inwestować w danym kraju.

"Sprzedaż polskich towarów na rynku amerykańskim rośnie ostatnio szybciej niż polski eksport ogółem" - zauważyła Przeździecka. Według niej jest to wynik rosnącego zainteresowania producentów rynkami pozaeuropejskimi. Wysoki popyt wynikający z wielkości rynku sprawia, że Stany Zjednoczone są atrakcyjnym kierunkiem eksportu dla polskich towarów.

"Jak wskazują analizy prowadzone przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, istnieje duży potencjał wzrostu sprzedaży eksportowej polskich towarów w Stanach Zjednoczonych, gdyż obok dotychczas sprzedawanych mogą pojawić się towary o wysokiej konkurencyjności eksportowej, na które rośnie popyt w USA" - wskazała.

Ekspertka uważa, w najbliższym czasie zapewne nastąpi wyraźny wzrost przychodów z eksportu do Stanów Zjednoczonych, "a ten kierunek eksportu da polskim producentom długofalową stabilność wynikającą z dywersyfikacji rynków sprzedaży".

