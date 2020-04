Główne giełdowe indeksy mocno w dół

Wtorkowa (21 kwietnia) sesja na warszawskiej GPW zakończyła się sporymi spadkami głównych indeksów. W opinii analityków najbliższym solidnym wsparciem dla WIG20 jest poziom 1.500 pkt.

"Wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni rynek przesadził z optymizmem i po dość niejednoznacznych kilku ostatnich sesjach na GPW, we wtorek doszło do wyczekiwanej korekty. Na rynkach amerykańskich również widać słabość indeksów, a odbicie wspomagane luzowaniem Fed być może osiągnęło już swój docelowy poziom. Inwestorzy biorą pod uwagę, że powrót do normalności zajmie kilka miesięcy a nie kilka tygodni, konsumenci nie wrócą tak szybko na rynek, a ograniczenia będą znoszone powoli i w różnym tempie w zależności od kraju" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"W przypadku WIG20 w ostatnim czasie rynek zrealizował formację odbicia i teraz powinien poszukać drugiego twardego dna. Najbliższym solidnym poziomem wsparcia dla korekty jest 1.500 pkt., choć nie wykluczone jest szukanie drugiego dna dopiero przy 1.400 pkt." - dodał.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 4,06 proc. do 1.573,44 pkt., WIG zniżkował o 3,63 proc. do 43.959,51 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,48 proc. do 3.131,87 pkt., a sWIG80 stracił 3,28 proc. do 11.114,42 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 904 mln zł, z czego 668 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Do godz. 14.30 WIG20 systematycznie kierował się w dół do poziomu 1.580 pkt., wokół którego poruszał się do końca giełdowej sesji.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX spadał o 3,4 proc., a S&P 500 tracił 2,6 proc.

W WIG20 wszystkie spółki zakończyły dzień na minusie, a najmocniej spadły kursy CCC i Alior Banku - po około 8 proc. Po ponad 5 proc. spadły także kursy Tauronu, JSW i PGE.

W indeksach małych i średnich spółek na plusie było tylko po 5 spółek. Z kolei spadkami po około 8-9 proc. wyróżniły się: Kruk, Mabion, CI Games, BoomBit, PHN, ML System, Enter Air, Eko Export, Sanok, Bogdanka i Polimex Mostostal

Kurs Kruka zniżkował od początku notowań, a spadków nie powstrzymała informacja z drugiej połowy dnia, że spółka zdecydowała o ustaleniu VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować publiczne obligacje. Program ma być przede wszystkim skierowany do inwestorów indywidualnych.

CI Games podała w trakcie sesji, że według jej szacunków gra Sniper Ghost Warrior Contracts powinna uzyskać rentowność w ciągu najbliższych miesięcy, najpóźniej w trzecim kwartale.

Mabion i Bogdanka oddały we wtorek większość poniedziałkowych, blisko 10-procentowych wzrostów.