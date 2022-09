Główne indeksy GPW na plusach - mocne banki, CD Projekt i Allegro

Czwartkowa sesja na warszawskiej GPW, jak również na głównych giełdach europejskich charakteryzowała się sporą zmiennością notowań, której rytm nadawały decyzje EBC. WIG20 dzięki zwyżce z końcówki sesji zdołał uratować dzienne wzrosty.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,26 proc. do 1.473,19 pkt., WIG zyskał 0,45 proc. do 49.104,24 pkt., a sWIG80 zamknął czwartkowe notowania w okolicach środowego zamknięcia na 16.825,31 pkt.

Najmocniejszym z głównych indeksów był mWIG40, który wzrósł o 1,12 proc. do 3.915,96 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,957 mld zł, z tego 0,784 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały Pekao (96 mln zł) oraz PKN Orlen (89 mln zł).

Czwartkowe notowania główne indeksy warszawskiego parkietu rozpoczęły od wzrostów, a najmocniejszy od początku notowań był reprezentujący średnie spółki mWIG40. Ok. godziny 11.00 WIG20 testował okolice najbliższego technicznego oporu znajdującego się na poziomie 1.500 pkt., którego nie udało się sforsować.

Po decyzji EBC o podwyżce stóp procentowych warszawskie indeksy przyspieszyły spadki

W kolejnych godzinach handlu główne indeksy obsuwały się, a po decyzji EBC o podwyżce stóp procentowych o 75 pb. przyspieszyły spadki. Ok. 15.10 WIG, WIG20 i sWIG80 przeszły na minusy, a rynki bazowe w tym czasie pogłębiły spadki.

Ok. godziny 16.00 warszawskie indeksy zaczęły się ponownie podnosić, czemu towarzyszyła poprawa nastrojów na rynkach bazowych. Ostatecznie WIG, WIG20 i mWIG40 zamknęły się na plusach, choć ich skala w porównaniu do godzin przedpołudniowych była wyraźnie mniejsza.

W Europie nastroje na parkietach słabe, ale w USA indeksy przeszły na plusy

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były słabsze niż w połowie notowań, choć lepsze niż przed godziną 16.00, kiedy to indeksy wyraźnie zniżkowały. W tym okresie DAX rósł o 0,1 proc., francuski CAC 40 szedł w górą o ok. 0,5 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie po spadku na otwarciu notowań indeksy przeszły na plusy. Nasdaq100 rósł o 0,9 proc., S&P500 szedł w górę o 0,7 proc., a DJI zwyżkował o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Gry (3,56 proc.), WIG.GAMES5 (2,87 proc.) oraz WIG-Banki (2,77 proc.), a najsłabsze były WIG-Paliwa (-4,39 proc.) oraz WIG-Chemia (-0,36 proc.).

W WIG20 przez dużą część sesji liderem wzrostów był CD Projekt, jednak impet wzrostów w drugiej części notowań nieco przygasł, a akcje zamknęły się na 5,42-proc. plusie. Spółka opublikowała raport półroczny, zgodnie z którym zysk netto j.d. CD Projektu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 44,8 mln zł. Analitycy prognozowali wynik na poziomie 37,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik spadł o 38,3 proc.

Na konferencji firma podała, że skupia się na zakończeniu prac nad dodatkiem do Cyberpunk 2077 a także, że trwają prace preprodukcyjne nad nowym Wiedźminem. W IV kwartale 2022 roku zadebiutuje Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna, ulepszony do konsol nowej generacji. Spółka planuje na październik 2022 r. aktualizację strategii.

Analityk Morgan Stanley Omar Sheikh podwyższył rekomendację dla CD Projektu do "równoważ z "niedoważaj". Cena docelowa została określona na 87 zł.

Wzrosły kursy wszystkich wchodzących do WIG20 banków - liderem był mBank

W czwartek wzrosły kursy wszystkich wchodzących do WIG20 banków, z których liderem był mBank (+7,45 proc.), Pekao zyskało 2,61 proc., kurs Santander Bank Polska poszedł w górę o 1,74 proc., a PKO BP zamknęło się na 2,75-proc. plusie.

PKO BP poinformował w komunikacie, iż rozważa odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego. PKO BP zaznacza, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne zależą od negocjacji pomiędzy stronami.

Wyraźnie, o 4,6 proc. do 25,48 zł wzrosły natomiast akcje Allegro, a w gronie liderów było także CCC (+4,9 proc.)

