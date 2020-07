Główne indeksy GPW zakończyły sesję na lekkim plusie

Główne warszawskie indeksy zakończyły poniedziałkowe notowania niewielkimi wzrostami. W WIG20 wzrostami wyróżnił się sektor górniczy na czele z KGHM, jednak indeksowi ciążył 2,8-proc. spadek kursu CD Projektu.

"Podsumowując poniedziałkową sesję na GPW można odnieść wrażenie, że wynik wyborów zachowujący status quo, czyli wybór prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję nie rozszerza zakresu czynników ryzyka, z którymi trzeba się mierzyć na rynku kapitałowym" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Ocenił, że dobra sesja na rynkach amerykańskich nie przysłużyła się tym, którzy liczyli na niespodziankę wyborczą i zajmowali krótkie pozycje.

"W najbliższym czasie WIG20 będzie podążać za S&P 500, który znajduje się około 200 pkt. od swojego szczytu z lutego tego roku. Jeżeli obecne poziomy na tamtym rynku będą kupowane, jak to dzieje się od dobrych kilkunastu sesji, to również rynek polski podąży silniej w górę" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,24 proc., osiągając poziom 1.801,64 pkt., WIG zwyżkował o 0,46 proc. do 51.168,14 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,38 proc. do 3.610,42 pkt. Z kolei sWIG80 zyskał 0,86 proc., wyznaczając tym samym nowe dwuletnie maksimum na 14.173 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 901 mln zł, z czego 669 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 tuż po otwarciu poniedziałkowych notowań zyskiwał blisko 1 proc., jednak do końca dnia oddał większość początkowych wzrostów i zakończył dzień około 5 pkt. nad kreską.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 1,3 proc., a S&P 500 zyskiwał około 1,2 proc.

8 z 15 sektorów notowanych na GPW zakończyło dzień na plusie. Jak ocenił Tomasz Czarnecki, liderami poniedziałkowych wzrostów były spółki górnicze, których indeks zyskał 5,5 proc., głównie ze względu na 5,6-proc. wzrost kursu KGHM i 3,8-proc. wzrost JSW.

Na zamknięciu notowań kurs producenta miedzi wyniósł 107,75 i był najwyżej od ponad roku. Analityk wskazał, że notowania akcji KGHM od rana wspierane były wzrostami na rynkach miedzi, srebra i złota.

Po około 2 proc. wzrosły kursy notowanych w WIG20 banków: Santander oraz Alior. Indeks sektora zyskał 0,8 proc. Czarnecki ocenił, że pomimo poniedziałkowych wzrostów sektor bankowy nadal pozostaje w defensywie.

"Gdyby inwestorzy doszli do wniosku, że warto powalczyć o wyższe poziomy na całym rynku, to ten sektor powinien zyskać zdecydowanie więcej niż to co teraz pokazuje. Zagrożeniem jest jednak sezon wyników za II kwartał, który może przynieść negatywne niespodzianki" - wskazał.

Spółką, która w ocenie analityka ograniczała wzrosty WIG20 był CD Projekt - kurs akcji poszedł w dół o 2,8 proc. przy obrotach sięgających 170 mln zł.

"Kurs CD Projektu zniżkował szóstą sesję z rzędu, jednak wydaje się, że jest to raczej korekta techniczna w trendzie wzrostowym. Przed premierą nowej gry studia, która ma odbyć się na jesieni, jest jeszcze dużo czasu na realizację zysków" - powiedział Czarnecki.

"Cały sektor gamingowy jest bardzo silny i blisko historycznych szczytów, co widać chociażby po tym, że pomimo spadków CD Projektu indeks branży zakończył dzień na plusie. Warto mieć jednak na uwadze, że okres wakacyjny może przynieść uspokojenie lub nawet korektę, ze względu na obniżony w tym czasie popyt - duża część graczy może zdecydować się na wypoczynek na świeżym powietrzu" - dodał.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: CI Games - wzrost o 19 proc., Biomed-Lublin - o 16 proc., Play Way - o blisko 10 proc., a po blisko 8 proc. zyskały XTB, Votum i Asbis.

Wśród nich na historycznych maksimach znalazły się: PlayWay - kurs wyniósł 587 zł, XTB - 16 zł i Biomed - 10,9 zł. Kurs CI Games (1,67 zł) jest najwyżej od ponad 3 lat.

PlayWay podał, że liczba graczy oczekujących na zakup gier grupy w sklepie STEAM ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 8,16 mln.

W indeksie średnich firm najmocniej w dół poszły akcje: Mercator Medical - o 5 proc., Ciechu - o 4 proc. i Mabionu - o blisko 4 proc. Kurs Mabionu zniżkował ósmą sesję z rzędu.