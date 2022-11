Główne indeksy kontynuują wzrosty. Wkrótce możliwe przetasowanie liderów

Na GPW kontynuacja wzrostów głównie największych spółek z warszawskiego parkietu, jednak w krótkim terminie wzrost tego segmentu rynku raczej nie będzie kontynuowany. W ostatnich tygodniach br. możliwa zmiana liderów na korzyść spółek z sWIG80 i mWIG40.

WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,47 proc. do 1.769,55 pkt., a WIG zyskał 1,03 proc. do 56.385,92 pkt. Wyraźnie słabsze były indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 wzrósł o 0,04 proc. do 17.204,27 pkt., a mWIG40 jako jedyny z głównych indeksów zniżkował o 0,15 proc. do 4.007,62 pkt.

Obroty na szerokim rynku były relatywnie duże i wyniosły 1,3 mld zł, z tego 1,11 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen oraz PKO BP.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 9 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Motoryzacja, WIG-Paliwa oraz WIG-Banki. Najsłabiej zaś sesję zakończyły WIG-Media, WIG-Spożywczy oraz WIG-Górnictwo.

"Ku mojemu zaskoczeniu wtorek przyniósł kolejny dzień wzrostów na warszawskim parkiecie, co moim zdaniem było wynikiem splotu kilku pozytywnych czynników. Pierwszym było spotkanie przywódców Chin i USA, którzy przynajmniej na poziomie werbalnym zasygnalizowali ocieplenie wzajemnych relacji. Drugim czynnikiem były lepsze od oczekiwań dane o inflacji PPI z USA, co wsparło tamtejszych inwestorów" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

PPI w USA w październiku wzrósł o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrósł o 8,0 proc. Oczekiwano 0,4 proc. i 8,3 proc. odpowiednio. W ujęciu bazowym PPI pozostał w październiku bez zmian mdm, a rdr wzrósł o 6,7 proc. Spodziewano się +0,3 proc. i 7,2 proc. odpowiednio.

Jak wskazał analityk, ta mieszanka spowodowała chwilowe wyłączenie trybu risk-off czyli strachu przed wojną, zerwanymi łańcuchami dostaw i generalnie przed recesją oraz kryzysem.

"Moim zdaniem jednak te negatywne czynniki będą się gdzieś z boku czaić i w tym świetle nie oczekuję, aby trwający od połowy ubiegłego miesiąca rajd na GPW mógł być w krótkim terminie kontynuowany. Historycznie, po ok. 500 pkt. wzrostów na WIG20 rynek zazwyczaj wpadał w jakąś fazę spłaszczenia czy konsolidacji. Myślę, że do takiej fazy nasz rynek dojrzewa i objawy jakiegoś przesilenia mogą się pojawić za jedną czy dwie sesje" - powiedział.

Zdaniem analityka, zatrzymanie wzrostów może nastąpić wśród dużych spółek, jednak krajowy kapitał może przejąć inicjatywę w segmencie spółek wchodzących do sWIG80 i mWIG40.

"Myślę, że krajowy kapitał może przejąć inicjatywę w tych segmentach rynku przez najbliższych miesiąc" - wskazał Czarnecki.

W opinii analityka, rynek być może przedwcześnie zakłada spowolnienie cyklu podwyżek stóp w USA i warto w tym świetle poczekać do pierwszych wypowiedzi członków Fed, które będą mieć miejsce już w środę. (godzina 15.50, 16.00 i 20.35 czasu polskiego - red.).

"Patrząc na rynek w nieco dłuższym terminie warto wspomnieć, że obecna fala wzrostów sesja po sesji jest bezprecedensowa na WIG20 i jeśli uda się zmitygować około rynkowe zagrożenia, to dobry na GPW może być również początek przyszłego roku" - dodał dyrektor departamentu analiz DM BPS.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (228 mln zł) oraz PKO BP (118 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,47 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,4 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,9 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie nastroje były pozytywne. Nasdaq100 zwyżkował o 2 proc., S&P500 szedł w górę o 1,27 proc., a DJI notowany był na 0,74 proc. plusie.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 9 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Motoryzacja (3,09 proc.), WIG-Paliwa (2,27 proc.) oraz WIG-Banki (1,8 proc.). Najsłabiej zaś sesję zakończyły WIG-Media (-4,15 proc.), WIG-Spożywczy (-1,53 proc.) oraz WIG-Górnictwo (- 1,5 proc.).

W WIG20 liderami wzrostów były PZU oraz Asseco Poland

W WIG20 w gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymało się Pepco Group, którego kurs poszedł w górę o 2,67 proc. zamykając notowania w okolicach 5-miesięcznych maksimów.

Mocne były także akcje Allegro, które zyskały 2,98 proc. do 26,6 zł. Jak wynika z danych Mediapanel Gemius Polska,liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w październiku do 21.267.846 z 21.172.104 we wrześniu.

Liderami wzrostów w WIG20 na zamknięciu sesji były jednak walory PZU (3 proc.) oraz Asseco Poland (3,09 proc.), które miały mocną drugą część wtorkowych notowań.

Spośród spółek o największej kapitalizacji o 2,3 proc. do 64,9 zł wzrósł kurs PKN Orlen. PKN podał w komunikacie, że uruchomi do 2026 roku 434 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech. Do końca 2030 roku chce mieć przynajmniej 1.000 stacji w Polsce.

Z banków wyraźnie w górę poszły akcje PKO BP (2,9 proc.), Pekao (2,33 proc.) oraz Santander Bank Polska (1,96 proc.). Zniżkował tylko mBank, o 1,35 proc. do 335,2 zł.

Spora zmienność w czasie sesji miała miejsce na akcjach Cyfrowego Polsatu, które rozpoczęły notowania od wyraźnych wzrostów, w połowie sesji przeszły na minusy, a zakończyły wtorek wzrostem o 2,06 proc. do 18,84 zł. Spółka opublikowała w poniedziałek po sesji kwartalne wyniki finansowe. Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w III kw. 2022 roku 953 mln zł i był o 16,8 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków. Ich oczekiwania co do zysku EBITDA grupy, wahały się od 793,6 mln zł do 828,1 mln zł.

Jak poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski, grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się stabilizacji rynku reklamy telewizyjnej w 2023 roku, po szacowanym na około 1,3 proc. jego spadku w 2022 roku.

Po wzrostowym początku notowań słabo sesję zakończył KGHM (-1,93 proc. do 124,75 zł), którego akcje przez ostatni miesiąc poszły w górę z ok. 90 do 130 zł. Analityk Erste Group Jakub Szkopek obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 133,3 zł.

W mWIG40 mocną drugą część notowań miały InterCars oraz Budimex. W gronie liderów utrzymał się XTB

W mWIG40 mocną drugą część notowań miały walory InterCars oraz Budimexu, które po płaskim początku sesji zamknęły się odpowiednio na 3,65 proc. i 3,09 proc. plusie.

W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymały się akcje XTB (3,61 proc. do 29,24 zł), a ich kurs zamknął się w okolicach historycznych maksimów.

Mocne, 3,26 proc. wzrosty zanotował również Auto Partner, którego kurs opuścił górą kilkudniowy trend boczny.

Spośród spółek z mWIG40 najmocniej w dół poszły akcje Grupy Pracuj (-9,02 proc.), a w gronie najmocniej zniżkujących walorów był także Benefit Systems (-5,83 proc. do zł). Spółka podała, że jej akcjonariusze - Benefit Invest Limited oraz Fundacja Drzewo i Jutro - sprzedali w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu łącznie 8,52 proc. akcji spółki po 630 zł za jedną sztukę.

O 0,9 proc. do 16,262 zł spadł natomiast kurs STS Holding. Norges Bank zmniejszył zaangażowanie do poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu STS Holding. Wcześniej Bank posiadał w STS 5,02 proc. głosów i kapitału.

W sWIG80 liderem wzrostów był Getin Holding i Polimex-Mostostal

W sWIG80 liderem wzrostów był Getin Holding (7,43 proc.), a o 6,6 proc. do 4,104 zł zwyżkował kurs Polimex-Mostostal.

W gronie najmocniejszych walorów w sWIG80 były także akcje Captor Therapeutics (+4,52 proc. do 173,5 zł). Analitycy Trigon DM, w raporcie z 15 listopada, podwyższyli cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 232,5 zł z 213,7 zł. Nadal zalecają kupno akcji spółki.

O 2,74 proc. do 33,8 zł w górę poszło Oponeo .pl, którego kurs znajduje się o ok. 10 proc. powyżej 52-tygodniowych minimów. Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w spółce Oponeo. pl i ma poniżej 5 proc. głosów na jej WZ. Wcześniej zaangażowanie banku w Oponeo wynosiło 5,22 proc.

Na 1,84 proc. plusie na poziomie 16,58 zł notowania zakończyło Grodno, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 14 listopada, obniżyli wycenę akcji w horyzoncie 12-miesięcznym do 24,3 zł z 26,6 zł wcześniej. Rekomendacja pozostała na poziomie "kupuj".

Najsłabszy spośród małych spółek z sWIG80 był Newag (-4,36 proc.), który szacuje, że po trzech kwartałach 2022 roku miał 59,8 mln zł EBITDA, co oznacza spadek o 52,6 proc. rdr. Przychody spadły w tym okresie o 8,6 proc. rdr do 632,7 mln zł.

Wyraźnie zniżkowały również akcje Photon Energy (-3,8 proc.) oraz Arctic Paper (-3,69 proc.).

Po spadkach przez większość sesji, w jej ostatniej godzinie na plusy przeszedł kurs Boryszewa, który zyskał 0,58 proc.

Jak poinformował prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk, spółka spodziewa się, że w 2023 roku EBITDA bez zdarzeń jednorazowych przekroczy prognozowany na koniec 2022 roku poziom 400 mln zł. W czwartym kwartale 2022 roku EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i zysk netto powinny być znacznie lepsze niż w czwartym kwartale 2021 roku.

