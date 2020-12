Główne indeksy na warszawskiej giełdzie znów zyskały

Przez całą sesję na warszawskim parkiecie wszystkie główne indeksy znajdowały się nad kreską. Najmocniejszym z indeksów okazał się mWIG40, który na zamknięciu zyskał ponad 2,4 proc., a WIG20 poszedł do góry o 1,5 proc. Kurs akcji CD Projektu pozostał na poziomie 300 zł, przy najwyższych obrotach na rynku przekraczających 334 mln zł.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 zyskał 1,51 proc. i wyniósł 1.985,26 pkt., WIG zwyżkował 1,61 proc. do 56.507,50 pkt., mWIG40 poszedł w górę 2,42 proc. do 3.859,58 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,47 proc. do 15.454,87 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,477 mld zł, z czego 1,224 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Na warszawskim parkiecie zdecydowana większość - 13 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor odzieżowy - o 3,69 proc., a także branża energetyczna, zwyżkująca 3 proc.

"W środę europejskie indeksy radziły sobie znacznie lepiej niż indeksy amerykańskie po rozpoczęciu notowań w USA. Wpływ na to mogły mieć m.in. dobre odczyty wskaźników PMI w strefie euro, a także informacje o początkach masowych szczepień. WIG20 był jednym z najlepszych indeksów w Europie" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ, Konrad Ryczko.

"Dzisiejszą sesję na warszawskiej giełdzie zdominował handel na spółkach z WIG20, które wygenerowały ok. 1,2 mld zł obrotów. Pomimo tego, że ponownie liderem obrotów na krajowym rynku akcji był CD Projekt, to były one znacznie mniejsze niż w poprzednich dniach, kiedy to wynosiły ponad 1 mld zł. Akcjom CD Projektu w środę towarzyszyły niewielkie wahania kursu, który przez większą część sesji znajdowały się ok. 300 zł i tak też zakończyły dzień. Inwestorzy czekają teraz na dane sprzedażowe spółki dotyczące gry Cyberpunk 2077" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 1,3 proc., a S&P 500 zwyżkował ok. 0,1 proc.

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-motoryzacja - poszedł w dół 0,56 proc.

Podczas giełdowego handlu w środę największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji CCC, które podrożały 9,94 proc. do 79 zł. Kurs spółki znajduje się najwyżej od końca lutego.

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 9 grudnia, podnieśli cenę docelową dla akcji CCC do 100 zł z 60 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Przez całą sesję mocno rosły akcje Tauronu, które ostatecznie zyskały 6,35 proc.

We wtorek wiceminister aktywów Artur Soboń zapowiedział, że w marcu przyszłego roku resort aktywów państwowych planuje ogłoszenie strategii transformacji, czyli separacji węglowych aktywów wytwórczych grup energetycznych do odrębnego podmiotu bądź podmiotów.

Ponadto Tauron podał, że kupił projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW. Prace mają rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia 2021 roku, a inwestycja ma zostać oddana do użytku w sierpniu 2022 r.

Istotnie do góry poszły także akcje Dino Polska (o ok. 5 proc. do 274 zł - blisko rekordu wynoszącego 275 zł) oraz PKO BP (o 2,55 proc.).

Po raz dziewiąty z rzędu zwyżkowały akcje PZU - tym razem o 1,96 proc.

Z kolei po raz piąty z rzędu wzrósł kurs Allegro, choć ze względu na wyprzedaż akcji pod koniec sesji był to wzrost minimalny - o 0,09 proc.

Jak poinformowała spółka, użytkownicy Allegro kupili w poniedziałek 14 grudnia ponad 4,6 mln przedmiotów, ustanawiając tegoroczny rekord. Co roku Allegro odnotowuje rekord w drugi poniedziałek grudnia.

Jedyną spółką, która zakończyła sesję pod kreską był KGHM, którego akcje spadły o 0,11 proc.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 9,85 proc., w górę poszły akcje Famuru.

5,26 proc. zyskała Grupa Kęty, która szacuje, że zysk netto grupy w czwartym kwartale 2020 r. wyniesie ok. 84 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. Grupa Kęty prognozuje w '21 369 mln zł zysku netto i 3,62 mld zł przychodów. Dodatkowo podano, że polityka dywidendowa grupy do '25 zakłada wypłatę 60-100 proc. zysku netto grupy.

W czołówce wzrostów były także: Kruk (do góry o 5,81 proc.) oraz Dom Development (zwyżka o 4,83 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkował Inter Cars - o 1,32 proc.

Z kolei w sWIG80 najmocniej wzrosły: Grodno - o 12,5 proc., All in! Games - o 12,31 proc.

Najmocniej w dół w indeksie małych spółek, bo ok. 4,49 proc., poszedł kurs VRG.