Główne indeksy wyraźnie wzrosły. Wsparciem słabnący USD i zniżkujące ceny gazu

Sesja przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów, którą wspierał słabnący dolar oraz zniżkujący gaz. Odbicie na rynkach akcji nosi znamiona silnego odreagowania po mocnych spadkach - powiedział dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Banki (3,76 proc.), WIG-Górnictwo (2,14 proc.) oraz WIG-Paliwa (1,78 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-3,09 proc.), WIG-Gry (-1,82 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-1,65 proc.).

W WIG20 najmocniej w WIG20 wzrosły spółki z sektora bankowego: Pekao, mBank, PKO BP i Santander Bank Polska. W mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Aliora, zyskał też Ten Square Games. W sWIG80 liderem wzrostów była ukraińska Astarta, której kurs rósł o ponad 12 proc., jednak akcje te nie zdołały utrzymać skali zwyżek.

Poniedziałkowa (12 września) sesja na warszawskim parkiecie przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów, którą wspierał słabnący dolar amerykański oraz zniżkujące ceny gazu - powiedział dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Jego zdaniem obecne odbicie na rynkach akcji nosi znamiona silnego odreagowania po mocnych spadkach.

Kolejna dobra sesja na krajowym rynku akcji, która przynosi potwierdzenie potencjalnego przełomu

"Za nami kolejna dobra sesja na krajowym rynku akcji, która przynosi potwierdzenie potencjalnego przełomu. Czynnikiem wspierającym wzrosty, szczególnie w pierwszej połowie dnia, był atak kursu EUR/USD na poziom 1,02. Naszym zdaniem pozycjonowanie dolarowe było nadmierne i nawet skrajne scenariusze rozwoju kryzysu gazowego w Europie mogły nie wywoływać głębszej przeceny euro niż ma to miejsce obecnie. Wynika to z faktu, że oczekiwania na temat przyszłej ścieżki stóp EBC zmieniają się dynamicznie in plus, a w tym samym czasie oczekiwania na skalę podwyżek stóp w USA mogą iść w dół, co wydaje się dość prawdopodobne" - powiedział dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Zdaniem analityka, jeśli nic niespodziewanego nie wydarzy się na rynku surowców, to w ciągu najbliższych miesięcy dojdzie do łagodzenia retoryki Fedu.

"W takim otoczeniu, dolar będzie miał pole, aby się dalej deprecjonować" - powiedział Cisowski.

Jak wskazał analityk DI Xelion, nieco inaczej wygląda kwestia trwałości obecnego odbicia na rynku akcji.

"Naszym zdaniem nosi ono więcej cech silnego odreagowania po mocnych spadkach i nie zaryzykowałbym twierdzenia, że na rynku zarysowaliśmy drugi dołek i od tego momentu będziemy kontynuowali wzrosty" - dodał.

Jak powiedział analityk, wsparciem dla rynków są spadające ceny gazu, co poprawia sentyment w Europie.

"Nie uważamy jednak, że doszło do jakiegoś przełomu na piątkowym szczycie UE. Jakieś działania zapowiedziano, ale szczegółów wciąż brak" - powiedział Kamil Cisowski.

Jak wskazał analityk wiele może zależeć od tego, jakie będą wtorkowe dane o inflacji z USA.

"Na rynku jest tak duży optymizm wokół tego odczytu, że nawet dane zbieżne z konsensusem, mogą zostać przyjęte z lekkim rozczarowaniem. Typowy zwrot rynkowy występuje w nieco inny sposób(zakończenie umacniania USD - red.). Obecne odreagowanie czyści pozycje, ale zanim nowe zostaną zbudowane musi upłynąć trochę czasu. Jeśli na EUR/USD mielibyśmy wrócić z marszu w okolice 1,05, to byłoby dla mnie niespodzianką, choć na koniec roku taki poziom moim zdaniem jest możliwy" - podsumował analityk DI Xelion.

Dane o inflacji CPI z USA za sierpień zostaną opublikowane we wtorek, 13 września o godz. 14.30 czasu polskiego.

Największe obroty na rynku zanotowały PKO BP (99 mln zł) oraz Pekao (90 mln zł)

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,78 proc. do 1.561,7 pkt., a WIG zyskał 1,16 proc. do 51.295,23 pkt. Wyraźnie słabsze były indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 spadł o 0,42 proc. do 16.875,48 pkt., a mWIG40 zakończył sesję wzrostem o 0,04 proc. do 3.995,05 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,942 mld zł, z tego 0,734 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKO BP (99 mln zł) oraz Pekao (90 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były pozytywne, a główne indeksy wyraźnie rosły. W tym okresie DAX rósł o 2,4 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o ok. 2,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 1,7 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy także rosły: Nasdaq100 o 0,85 proc., S&P500 o 0,95 proc., a DJI zwyżkował o 0,87 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Banki (3,76 proc.), WIG-Górnictwo (2,14 proc.) oraz WIG-Paliwa (1,78 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-3,09 proc.), WIG-Gry (-1,82 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-1,65 proc.).

W WIG20 na początku i w połowie sesji liderem wzrostów był KGHM, którego kurs zbliżał się do okolic 98 zł. Akcje kombinatu miały jednak słabszą drugą cześć sesji i zakończyły ją na poziomie 95,64 zł, na 2,91 proc. plusie.

Najmocniej w WIG20 wzrosły spółki z sektora bankowego: Pekao o 5,51 proc., mBanku o 4,15 proc. , PKO BP o 4,2 proc., a Santander Bank Polska o 3,13 proc.

Jak poinformował KNF, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2022 roku wyniósł 4,9 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 36,3 proc. W samym lipcu 2022 r. strata netto wyniosła 6,6 mld zł. Znaczące obniżenie wyniku sektora bankowego w lipcu wynika z rozpoznania kosztu wakacji kredytowych.

Wyraźnie odbijały natomiast kursy PGNiG i PKN Orlen i zakończyły notowania odpowiednio na 2,08 proc. i 1,85 proc. plusach.

W gronie liderów wzrostów z WIG20 były także akcje CCC (3,84 proc.) oraz PZU, które zyskały 3,07 proc.

W zakresie +/-0,5 zł wokół piątkowego zamknięcia wahał się w czasie sesji kurs Allegro, kończąc poniedziałkowe notowania na 0,71 proc. plusie na 26,185 zł. Jak wynika z danych Mediapanel Gemius Polska liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w sierpniu do 21.913.416 z 22.078.494 w lipcu.

W WIG20 w porównaniu do połowy sesji nie zmienił się skład akcji, które były liderami spadków. Najmocniej zniżkowało PGE (-5,22 proc.), o 3,6 proc. spadł kurs CD Projekt, LPP zniżkował o 1,5 proc., a kurs JSW poszedł w dół o 2,62 proc.

W mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Aliora i Ten Square Games

W mWIG40 najmocniej, o 3,36 proc. w górę poszły akcje Aliora, a 3 proc. zyskały walory Ten Square Games.

Na 2,22 proc. plusie sesję zakończyły akcje Grupy Azoty, które zdecydowały o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, w sprawie potencjalnej integracji kapitałowej tej spółki.

W tym segmencie rynku najmocniej spadły akcje Tauronu (-3,95 proc.), a w gronie najsłabszych spółek z tego sektora były także Neuca (-2,86 proc.), Develia (-2,34 proc.) oraz PKP Cargo (-2,33 proc.).

Na poziomie odniesienia zakończył poniedziałkową sesję WP Holding. Camellia Investments Kft, spółka z grupy WP Holding, zawarła transakcję kupna 100 proc. akcji węgierskiej spółki Szallas. Wartość transakcji to 72 mln euro, powiększona o gotówkę netto w spółce w szacowanej wysokości ok. 10 mln euro, co oznacza łącznie kwotę 82 mln euro. Szallas jest właścicielem platform turystycznych do rezerwacji zakwaterowania na Węgrzech oraz w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji.

W sWIG80 liderem wzrostów była ukraińska Astarta. Jednak akcje te nie zdołały utrzymać skali zwyżek

W gronie małych, wchodzących do sWIG80 spółek najmocniej, o 21,93 proc. do 65,15 zł spadły akcje Bumechu, przy dużych, sięgających 45 mln zł obrotach. Spółka w czasie piątkowej sesji poinformowała, że jej prezes Andrzej Buczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na 9 września br., wskazując jako powód swojej rezygnacji względy osobiste. Po jego rezygnacji, rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa Artura Siewierskiego.

W połowie sesji liderem wzrostów w tym segmencie rynku była natomiast ukraińska Astarta, której kurs rósł o ponad 12 proc., jednak akcje te nie zdołały utrzymać skali zwyżek, kończąc sesję na 7,85 proc. plusie przy bardzo dużych, sięgających 3,6 mln zł obrotach. Był to jednak największy wzrost w sWIG80.

