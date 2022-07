Główne warszawskie indeksy mocno w górę - rosło górnictwo i biotechnologia

To był naprawdę dobry dzień na GPW, ale do przełamania ważnych oporów sporo brakuje. Niemniej utrzymanie korekty wzrostowej jest możliwe - uważa Tomasz Czarnecki, analityk DM BPS. WIG20 urósł o 3,2 proc., a w górę ciągnęły go KGHM i JSW. Na szerokim rynku na wyobraźnię inwestorów zadziałała biotechnologia.

WIG20 na koniec czwartkowej sesji wzrósł o 3,2 proc. do 1.708 pkt. W ciągu dnia główny indeks warszawskiej giełdy systematycznie wspinał się na coraz wyższe poziomy, przebijając 1.710 pkt. aż do decyzji RPP, gdy notowania nieco opadły.

mWIG40 zwyżkował o 3,5 proc. do 4.049 pkt., sWIG80 poszedł w górę o 3,1 proc. 17.114 pkt., a WIG urósł o 3,3 proc. do 53.853 pkt.

W WIG20 niemal wszystkie spółki zanotowały wzrosty - najsilniej do góry poszedł KGHM (o 11 proc.) oraz JSW o ponad 8,3 proc. W tym czasie miedź zdrożała o 3,5 proc.

"Mamy naprawdę dobry dzień na giełdzie. Prawie wszystkie spółki z WIG20 są na solidnych plusach, a spółki surowcowe zbliżają się do dwucyfrowych plusów. Moim zdaniem nie zmienia to jednak wiele w obrazie rynku, dlatego że obroty nie są przekonujące" - ocenił Czarnecki.

Obroty na GPW przekroczyły 1 mld zł, z czego na spółki z WIG20 przypadło 0,8 mld zł. Barierę 100 mln zł obrotów przekroczyły KGHM, Allegro oraz PKO BP.

Zdaniem Czarneckiego, aby utrzymać tę korektę wzrostową potrzeba jeszcze kilku pozytywnych sesji.

"Ten ruch będzie można zaklasyfikować jako silną korektę, która może cokolwiek zmienić, jeśli zobaczymy jeszcze 5 takich sesji jak dzisiejsza i nie mówię tutaj o skali wzrostów, tylko o tym, że te wzrosty były w miarę utrzymywane. Najbliższymi oporami są 1.740-1.745 pkt. dla WIG20 i 54.700 pkt. dla WIG-u. To są takie kluczowe poziomy, których pokonanie pozwoli na to, żeby pesymiści zaniepokoili się, że na rynku coś się zaczyna zmieniać w kierunku pozytywnym. Dla zatwardziałych pesymistów poziom 1.860 pkt. jest raczej w tym roku nie do pokonania. Jeśli uda się pokonać te najbliższe poziomy oporu, to korekta może potrwać kilka tygodni, co oznaczałoby, że ten poziom 1.860 pkt. może być testowany. Jutro mamy piątek i trzeba się liczyć z tym, że część inwestorów, która łapała te spadające akcje w ostatnich dniach, będzie się starała się zrealizować zyski. To jest zagrożenie, które może zatrzymać rynek" - wskazuje analityk DM BPS.

Ocenia on, że jest w pobliżu końca cyklu podwyżek stóp procentowych.

"Niższa niż oczekiwana podwyżka stóp procentowych sugeruje, że RPP zaczyna rozważać jakieś spowolnienie wynikające również z tak szybkiej ścieżki zacieśniania polityki. Być może jeszcze we wrześniu zobaczymy jakąś podwyżkę stóp procentowych - może to będzie te brakujące 25 pb, których oczekiwał dzisiaj rynek. Liczę na to, że mamy szansę na zatrzymanie tej przeceny, a jeśli te nastroje nie pogorszą się jakoś gwałtownie na początku przyszłego tygodnia, to ta korekta może potrwać cały lipiec" - powiedział.

Na zachodnich giełdach dominują wzrosty. O godz. 16.24 Dow Jones rośnie o 0,4 proc., S&P 500 o 0,8 proc., a Nasdaq 1,3 proc. Podobnie jest w Europie, gdzie Dax zwyżkuje o 1,7 proc., FTSE 100 o 1,2 proc., a CAC 40 o 1,5 proc.

Wszystkie indeksy sektorowe znajdują się na plusie i to przekraczającym 2 proc. Najmocniej wzrosło WIG-Górnictwo - o ponad 10 proc. Na podium znalazły się także WIG-Gry oraz WIG-Energia (wzrost po ponad 4,9 proc.). Najsłabszy był indeks WIG-Banki, który ostatecznie urósł o 2 proc., ale po decyzji RPP skala wzrostów zmniejszyła się o ok. 50 pkt. Do najsłabszej trójki dołączyć można WIG-Nieruchomości oraz WIG-Informatykę - obydwa rosły po 2,1-2,2 proc.

W WIG20 niemal wszystkie spółki zanotowały wzrosty - najsilniej do góry poszedł KGHM (o 11 proc.) oraz JSW o ponad 8,3 proc. W tym czasie miedź zdrożała o 3,5 proc.

Barierę 5-proc. wzrostu przełamał także CD Projekt, którego cena akcji wzrosła o 6,5 proc. do 103,78 zł. W czwartek odbyła się premiera dodatku do "Gwinta" CD Projektu, "Gwint: Mag Renegat", wydana jako samodzielna gra. Tytuł zbiera w większości pozytywne recenzje.

PKN Orlen zyskał 4 proc. Spółka podpisała umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do Basell Orlen Polyolefins, spółki w której PKN posiada 50 proc. udziałów.

Zwyżki kontynuowało Allegro, rosnąc o 4 proc. W środę kurs platformy e-commerce zyskał 15,7 proc., co mogło być pokłosiem pozytywnych szacunków sprzedaży, jakie pokazali konkurenci spółki Answear oraz Dadelo.

Najsłabszy okazał się Cyfrowy Polsat, którego kurs akcji się nie zmienił względem dnia poprzedniego. Niewielkie wzrosty zanotowały PKO BP (o 0,1 proc.), Orange Polska (o 0,9 proc.) oraz Asseco Poland (o 0,9 proc.).

W mWIG40 najsilniej zwyżkowała Celon Pharma - o ponad 13,7 proc. Spółki biotechnologiczne wykazują także najwyższe wzrosty w indeksie sWIG80. Captor Therapeutics rośnie o 16,8 proc., Molecure o 11 proc., a Ryvu Therapeutics o 34,8 proc.

Ta ostatnia spółka podpisała z amerykańską spółką Exelixis wyłączną umowę licencyjną, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię STING. Łącznie na podstawie umowy Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności o wartości ponad 400 mln USD. Analitycy BM Banku Pekao oceniają, że parametry finansowe transakcji pozytywnie zaskakują. Umowa zmniejsza również ryzyko nowej emisji akcji.

Wiceliderem wzrostów wśród średnich spółek była Bogdanka, której kurs zyskał 9,7 proc.

Livechat rośnie o 3 proc. do 104 zł, zbliżając się do ostatnich szczytów na poziomie 105 zł. Haitong Bank, w raporcie z 6 lipca, obniżył rekomendację dla LiveChat Software do "neutralnie" z "kupuj". Cena docelowa akcji spółki spadła do 104 zł ze 124,5 zł.

Budimex odnotował wzrost o 2,6 proc. Spółka poinformowała, że jako lider konsorcjum, podpisała z DCT Gdańsk Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i rozbudowę terminala kontenerowego DCT w Gdańsku. Wartość umowy wynosi 245 mln euro netto, z czego udział Budimeksu to 75 proc.

Jedną z nielicznych spółek notujących spadek w indeksie jest Benefit Systems, która traci niemal 1,2 proc.

Po spółkach biotechnologicznych w indeksie sWIG80 najsilniejsza okazała się Ambra, której akcje zdrożały o ponad 10 proc.

Wielton zwyżkował o 0,2 proc. Spółka zarejestrowała w okresie styczeń-czerwiec 2.184 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 21,1 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Najsilniejszy spadek w indeksie jest udziałem Cavatiny Holding oraz Polskiego Holdingu Nieruchomości - zanotowały one niemal 4 proc. spadki.

Na szerokim rynku 8,8-proc. zwyżkę cen akcji odnotował Tesgas. Spółka podpisała z PGNiG umowę na zwiększenie możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód poprzez budowę rurociągu ma odcinku Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk. Wartość umowy to 44 mln zł netto.

Mercor poszedł w górę o 6 proc. Prezes spółki Krzysztof Krempeć podał, że spółka notuje zainteresowanie ze strony inwestorów, ale nie prowadzi obecnie żadnych rozmów. Przyznał także, że Mercor pracuje nad poprawą marż w roku obrotowym 2022/2023.

