Główne warszawskie indeksy pogłębiają spadki

Po niewielkiej przecenie we wtorek, w środę na GPW podaż zyskała większą przewagę, a indeks WIG20 stracił niemal 1 proc. Jednak jak ocenia Tomasz Czarnecki z DM BPS, na warszawskiej giełdzie mamy do czynienia jedynie ze spadkową korektą, a rynek ma przed sobą dwa miesiące dobrej koniunktury.

Na zakończenie sesji WIG20 zniżkował 0,90 proc. do 2.091,39 pkt., WIG spadł 0,54 proc. do 62.214,14 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,15 proc. do 19.978,79 pkt.

Na spadkowym rynku, w gronie spółek z WIG20 wyróżnił się CD Projekt. Notowania akcji odbiły się z poziomu ponad 2-letniego minimum, zyskując 4,4 proc.

Sesję na plusie zakończyły cztery spółki z WIG20.

"Zachowanie rynku na trzech ostatnich sesjach interpretuję jako szybką korektę w trendzie wzrostowym. Biorąc pod uwagę, jak słabo ostatnio zachowuje się rynek amerykański, korekta ma wyjątkowo spokojny przebieg. Myślę, że już w piątek powinno na naszym rynku być lepiej, a gdyby korekta przedłużyła się, to w takim scenariuszu oczekiwałbym poprawy w końcówce miesiąca. Po tym jak Sąd Najwyższy odroczył decyzję w sprawie kredytów frankowych, uważam, że mamy przed sobą dwa miesiące dobrej koniunktury. Z jednym zastrzeżeniem - jeśli to, co dzieje się na rynku amerykańskim okaże się jedynie korektą w trendzie wzrostowym, a nie jego zmianą" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Po otwarciu na niewielkim plusie i wzroście w początkowych minutach sesji do 2.123 pkt., WIG20 przez pierwsze pięć godzin notowań tracił na wartości. Minimum sesji wypadło na 2.084 pkt., kilka punktów powyżej minimum zanotowanego we wtorek. Druga połowa sesji upłynęła pod znakiem stabilizacji notowań.

Na zakończenie sesji WIG20 zniżkował 0,90 proc. do 2.091,39 pkt., WIG spadł 0,54 proc. do 62.214,14 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,15 proc. do 19.978,79 pkt. Lepiej poradził sobie mWIG40, który zyskał 0,43 proc. i wyniósł 4.595,10 pkt. Jeszcze w poniedziałek każdy z indeksów znajdował się na szczycie trendu wzrostowego, najwyżej od przynajmniej 52 tygodni.

W momencie zamknięcia notowań w Warszawie niemiecki DAX zwyżkował 0,4 proc., a amerykańskie indeksy kontynuowały spadki - S&P 500 tracił ponad 1 proc., a Nasdaq Composite zniżkował ponad 1 proc.

Na spadkowym rynku, w gronie spółek z WIG20 wyróżnił się CD Projekt. Notowania akcji odbiły się z poziomu ponad 2-letniego minimum, zyskując 4,4 proc. Na zamknięciu sesji akcje kosztowały 161 zł, ale w trakcie notowań rosły ponad 10 proc., a kurs przekroczył poziom 170 zł. Sesję na plusie zakończyły cztery spółki z WIG20.

We wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło mechanizm przejmowania kontroli nad Lotosem i PGNiG przez PKN Orlen. Akcjonariusze Lotosu i PGNiG w zamian za posiadane akcje, otrzymają nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się udziałowcami PKN Orlenu. Wicepremier i szef MAP Jacek Sasin poinformował, że w "nowym" Orlenie Skarb Państwa będzie posiadał 50 proc. akcji.

Ten plan źle przyjęli w szczególności posiadacze akcji Lotosu - notowania spadły o 5,8 proc do 49,32 zł. Notowania PGNiG obniżyły się o 1,8 proc. do 6,678 zł, Orlen zwyżkował o 1,4 proc. do 73,20 zł.

Słabiej od Lotosu wypadły w środę jedynie akcje LPP. Po pięciu kolejnych wzrostowych sesjach, które wyniosły kurs akcji do najwyższego poziomu w historii, w środę notowania zniżkowały 6,8 proc. do 10.530 zł.

Notowania czterech kolejnych firm w WIG20 - Tauronu, PZU, Orange Polska i PKO BP - spadły ponad 2 proc.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,4 mld zł, z czego na firmy WIG20 przypadło niemal 1,2 mld zł. Inwestorzy najchętniej handlowali akcjami PKO BP (198 mln zł), CD Projektu (154 mln zł) i Orlenu (130 mln zł).

Spośród 15 branżowych indeksów przed spadkami obroniły się trzy, a jedynie WIG-Chemia zyskał ponad 1 proc. Najmocniej przeceniony został WIG-Odzież (-5,0 proc.), WIG-Telekomunikacja (-2,0 proc.) i WIG-Energia (-1,3 proc.)

mWIG40 zakończył sesję na plusie w odniesieniu do poprzednich notowań mimo, że z 40 wchodzących w skład indeksu spółek, sesję wzrostem zakończyło tylko 13 firm.

Skuteczną przeciwwagą dla zniżkujących notowań większości spółek, stanowiły silne wzrosty kursów banków. Notowania mBanku poszły w górę o 6,5 proc. do 287,0 zł, a kurs akcji Millennium zwyżkował o 5,6 proc. do 4,69 zł. Obydwa banki notowane były najwyżej od 52 tygodni. Zwyżkę notowań można wiązać z ostatnimi, relatywnie korzystnymi wyrokami TSUE i Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w 7-osobowym składzie, dotyczącymi kwestii kredytów walutowych. W środę Rzecznik Finansowy poinformował, że dokona przeglądu swoich stanowisk dotyczących kredytów walutowych, w związku z ostatnim orzecznictwem.

Na najniższym poziomie od 52 tygodni znalazły się akcje Ten Square Games. Spółka była liderem spadków w mWIG40 - kurs zniżkował o 4,2 proc. do 407,0 zł.

W grupie firm z sWIG80 najmocniej zniżkowały notowania Trakcji (-7,0 proc.), PBKM (-4,6 proc.) i Mabion (-3,9 proc.). Liderem wzrostów były akcje Industrial Milk Company. Notowania ukraińskiej firmy, po wzroście o 7,2 proc. do 28,30 zł, były najdroższe w historii. Po zwyżce o 4 proc. do 19,45 zł, wieloletnie maksimum zanotowały akcje MCI.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl