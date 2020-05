Główne warszawskie indeksy rozpoczęły tydzień wzrostami

Główne indeksy na GPW rozpoczęły tydzień od wzrostów. W związku z luzowaniem obostrzeń przez kolejne kraje i odmrażaniem gospodarek, na globalnych rynkach utrzymują się pozytywne nastroje.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,88 proc. do 1.644,74 pkt., WIG zwyżkował o 1,08 proc. do 46.412,32 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,72 proc. do 3.321,53 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,56 proc. do 12.218,77 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 422 mln zł, z czego 241 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania nad kreską i do końca dnia poruszał się w wąskim przedziale wahań tuż pod poziomem 1.650 pkt.

"Poniedziałkowa sesja na rynku akcji przebiegała w bardzo dobrych nastrojach, pomimo że inwestorzy z USA i z Wielkiej Brytanii nie byli obecni. Główne indeksy w Europie notują spore wzrosty, WIG zyskał nieco ponad 1 proc. Przyczyną wzrostów jest luzowanie obostrzeń przez kolejne kraje i trwający proces odmrażania gospodarek w Europie i w USA. Wtorkowy powrót do gry inwestorów z USA pokaże, czy te nastroje się utrzymają" – powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.



"Z technicznego punktu widzenia, na WIG20 od ponad miesiąca mamy sporą konsolidację, między 1.560 a 1.675 pkt., i dopóki nie zobaczymy wybicia, tak długo trend boczny będzie obowiązywał" - dodał.



W chwili zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 2,5 proc., a kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 szły w górę o 1,2 proc. W poniedziałek rynki w USA są zamknięte ze względu na Dzień Pamięci. W Wielkiej Brytanii giełdy także nie pracują - wiosenne święto bankowe.



W WIG20 najmocniej wzrosły notowania JSW - o 4,6 proc. oraz Dino o 3,1 proc.



Kurs JSW odbił po piątkowym spadku o ponad 7 proc. Stefanik ocenił, że kurs węglowej spółki od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym, a każde odbicie jest dosyć szybko wymazywane. Dodał, że inwestorzy zwracają uwagę na liczbę potwierdzonych przypadków w kopalniach, a wśród napływających w ostatnich dniach informacji, pozytywną była wypowiedź zarządu, że spółka nie widzi zagrożenia dla realizacji kontraktów handlowych.



"Wśród spółek notowanych na GPW warto zwrócić uwagę na CD Projekt. Kurs jest w trendzie wzrostowym i bije kolejne rekordy, w ciągu dnia płaciliśmy za akcję ponad 403 zł. Od dołków z 12 marca jest to wzrost o niemal 100 proc." - dodał Stefanik



Kurs CD Projektu wzrósł w poniedziałek o 1 proc. do 397,5 zł - najwyższego poziomu według cen zamknięcia.



W dół poszły kursy trzech spółek z WIG20 (PZU, Alior i Cyfrowy Polsat), a spadki nie przekroczyły 0,6 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Bioton - w górę o 14 proc., Trakcja i Kruk - o 11 proc., a także Torpol, Mirbud, LiveChat i Amrest - po około 8 proc.



Trakcja ma we wtorek opublikować wyniki za I kw. 2020 r.



Torpol podał, że zysk netto za I kw. 2020 r. wyniósł 7,1 mln zł wobec 3,9 mln zł rok wcześniej.



Po około 30 proc. w górę poszły Herkules i Sanwil.



Z kolei mocno w dół poszły Benefit System - o 5 proc. oraz Enter Air - o 9 proc.



Enter Air podał, że w 2019 r. miał 25,9 mln zł zysku netto. Jak wyliczono w raporcie DM BDM w IV kw. grupa wypracowała 271 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 16 proc. rdr. Strata brutto spółki wyniosła ok. 46 mln zł. Na poziomie EBITDA Enter Air zaraportował -35 mln zł. Strata netto była bliska 19 mln zł.