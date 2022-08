Główne warszawskie indeksy wyraźnie wzrosły

Czwartkowa sesja przyniosła wyraźne wzrosty głównych krajowych indeksów, a rynek nadrabiał stracony dystans do parkietów światowych - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem na WIG-u wybicie z konsolidacji "rodzi się w bólach", a wzrost obrotów powyżej 1 mld zł i dobre zachowanie banków mogą to wybicie potwierdzić.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 1,82 proc. do 1.724,98 pkt., WIG zyskał 1,49 proc. do 55.774,95 pkt.

W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,93 proc. do 17.886,98 pkt., a mWIG40 o 0,92 proc. do 4.220,12 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,673 mld zł, z tego 0,518 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie była udana, a nasz rynek nadrabiał stracony dystans do giełd amerykańskich, które wyraźnie zwyżkowały po lepszych od oczekiwań danych o tamtejszej inflacji. Na krajowej giełdzie mocniej rosły spółki +poturbowane+ spadkami w 2022 roku. Największy pozytywny wpływ na WIG20 miały akcje PZU, Allegro oraz PKO BP" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk, wskazał, że krajowemu rynkowi sprzyja umocnienie euro względem dolara, co historycznie miało pozytywny wpływ na rynki rozwijające się.

"Sierpień jest o tyle ciekawym okresem, że nie ma decyzyjnych posiedzeń banków centralnych, a to może być przez inwestorów wykorzystane. Otoczenie rynkowe związane głównie z wojną na Ukrainie jest jednak w dalszym ciągu niepewne i pytanie, czy ono pozwoli na kontynuację wzrostów" - dodał analityk Noble Securities.

"Dla mnie ważne będzie zachowanie USD/PLN po pokonaniu wsparcia na 4,58. Pytanie, czy dolar będzie w stanie zejść na niższe poziomy, co mogłoby wspierać nasz parkiet" - powiedział Kozłowski.

Zdaniem analityka, piątkowa sesja, przed dłuższym weekendem w Polsce, może skłonić część inwestorów do zamykania pozycji, a to z kolei może mieć wpływ na przebieg notowań.

"W szerszej perspektywie, mamy wybicie górą z formacji diamentu na WIG-u, jednak póki co ruch ten +rodzi się w bólach+. Dużo zależeć będzie od zachowania banków, które są bardzo mocno technicznie wyprzedane. Jeśli jednak obroty na wzroście przekroczą 1 mld zł, to moim zdaniem kierunek trendu zostanie wyznaczony" - podsumował analityk Noble Securities.

Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (81 mln zł) oraz PKO BP (74 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały neutralne nastroje. W tym okresie DAX i francuski CAC 40 zyskiwały po ok. 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,08 proc.

Zwyżkowały natomiast indeksy giełd amerykańskich: Nasdaq100 o 0,64 proc., S&P500 o 0,8 proc., a DJI o 0,83 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrosły indeksy reprezentujące branżę gier: WIG-GRY (2,94 proc.)oraz WIG.GAMES5 (2,5 proc.). Niewielkie straty zanotował tylko WIG-Nieruchomości (-0,11 proc.).

W WIG20 największe obroty zanotowały akcje Allegro i zyskały 3,5 proc. do 28,5 zł. Ich kurs zaczął rosnąć po godzinie 11.00 i wybił się górą z budującego się od pierwszej dekady lipca trendu bocznego.

Ok. południa popyt uaktywnił się natomiast na akcjach CD Projektu, które we wcześniejszych fazach sesji odstawały negatywnie od indeksów branżowych. Na zamknięciu akcje te zyskały 3,92 proc. do 95,61 zł, a ich kurs naruszył lokalny szczyt z sierpnia br.

Liderem wzrostów w WIG20 na zamknięciu sesji był mBank, który zyskał 4 proc. i zanotował najwyższe poziomy od końca czerwca br. Santander BP zyskał natomiast 2,03 proc., a PKO BP poszło w górę o 1,84 proc. do 25,5 zł. JP Morgan obniżył rekomendację do "neutralnie" z "przeważaj" i wyznaczył cenę docelową na 37,5 zł. Najsłabsze z grona największych pod względem kapitalizacji banków było Pekao, które przez większość sesji notowane było na minusie, jednak na jej zakończeniu zyskało 0,27 proc.

W gronie najmocniejszych blue chipów utrzymało się także PZU (+3,33 proc. do 31,38 zł), a jego kurs naruszył górne ograniczenia ok. dwumiesięcznego trendu bocznego.

Wyraźnie w górę poszły także akcje dwóch spółek z branży telekomunikacyjnej - Orange Polska o 2,3 proc., a Cyfrowego Polsatu o 3,05 proc. i ich kursy zbliżyły się do lokalnych linii trendu spadkowego poprowadzonych od lipcowych maksimów.

W mWIG40 mocne w połowie sesji były spółki z branży gier, jednak tylko Ten Square Games (+7,81 proc.) zdołał się w tym gronie utrzymać. Huuuge na zamknięciu sesji oddał niemal całe wcześniejsze wzrosty i zakończył notowania na 0,36 proc. plusie.

Dynamiczne wzrosty w ostatnich godzinach czwartkowych notowań odnotował natomiast Ciech, który zamknął sesję na 4,9 proc. plusie i była to jego pierwsza wzrostowa sesja po serii ośmiu dni spadków.

W gronie liderów w tym segmencie rynku był także Kruk, który poszedł w górę o 7,24 proc., a jego kurs wybił się górą z budującego się od drugiej połowy lipca trendu bocznego.

Po wysokim otwarciu i teście okolic 16,8 zł, w kolejnych godzinach sesji relatywnie słabo zachowywał się Asbis, który zamknął notowania na 0,31 proc. plusie na 16,05 zł. Grupa Asbis podała przed sesją, że odnotowała w II kwartale 2022 roku 11,1 mln USD zysku netto wobec 15 mln USD przed rokiem. Konsensus zakładał, że zysk netto wyniesie 8,6 mln USD.

Podobnie do Asbisu zachowały się akcje PKO Cargo, które wyraźnie rosły na początku notowań, testując okolice 14,8 zł, a zakończyły je na poziomie 14,2 zł, na 0,07 proc. plusie. PKP Cargo podało, że jego strata netto w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła, według szacunków, 42,4 mln zł. Przed rokiem strata sięgnęła 130 mln zł. Przychody wzrosły rok do roku o 20 proc. do 2,451 mld zł.

Po spadkach z początku sesji, na 2,52 proc. plusie na 178,8 zł czwartkowe notowania zakończył DataWalk. Spółka podała w środę, że zarząd zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję do 274,1 tys. akcji z ceną 155 zł za walor, bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

Najsłabiej w mWIG40 sesję zakończyły akcje Famuru (-1,92 proc.) i ING BSK (-1,45 proc.)

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniej w górę poszły akcje Toya (7,14 proc.) oraz Arctic Paper (6,48 proc.), które zamknęły się na wieloletnich maksimach. Jak poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Michał Jarczyński, dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na papier i celulozę, drugie półrocze zapowiada się dla Arctic Paper optymistycznie. Grupa w całym 2022 roku może osiągnąć rekordowe wyniki.

Drugi kwartał 2022 roku był najlepszy w historii grupy. Przychody Arctic Paper wzrosły o 65 proc. do 1,296 mld zł, EBITDA wzrosła do 330,1 mln zł z 84,2 mln zł, zysk netto wzrósł do 254,1 mln zł z 35,6 mln zł.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończyły akcje Vercom (-2,82 proc.) oraz Vigo System (-2,44 proc.).

Na szerokim rynku najmocniej, o 15,51 proc. w górę poszły akcje Gaming Factory, a ich kurs wrócił do okolic poziomów z początku maja br.

