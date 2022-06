Główne warszawskie indeksy wzrosły, jednak to raczej lokalna korekta

Wtorkowa sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów warszawskiego parkietu, jednak należy je traktować w kategoriach lokalnej korekty - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Analityk nie oczekuje szczególnej obrony przez WIG i WIG20 majowych minimów chyba, że w czasie ich testu, na rynku amerykańskim pojawi się ruch powrotny do pokonanych wsparć.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,33 proc. do 1.704,07 pkt., WIG zwyżkował o 0,71 proc. do 53.229,48 pkt.

Słabiej zachowywały się indeksy małych i średnich spółek, z których sWIG80 spadał o 0,88 proc. do 16.897,49 pkt., a mWIG40 stracił 0,39 proc. do 3.979,86 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,873 mld zł, z tego 0,74 mld przypadło na spółki z WIG20.

"We wtorek miało miejsce odbicie na rynku, jest to jednak ruch w kategoriach korekty, a nie czegoś więcej. Patrząc na wykresy poszczególnych spółek, w tym np. banków, widać wykonanie typowych ruchów powrotnych do przełamanych wcześniej wsparć. Jakiś optymistycznych sygnałów nie widać na sWIG80 i mWIG40, gdzie mamy nowe czarne świeczki i nowe minima" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka jest zatem bardziej prawdopodobne, że wtorkowa sesja była tylko przerwą w dłuższym trendzie spadkowym.

"W średnim terminie obowiązuje scenariusz spadkowy i na kolejnych sesjach można spodziewać się dalszego ruchu w dół, szczególnie jeśli dalej będą zniżkować indeksy amerykańskie, a jak na razie wiele na to wskazuje." - dodał analityk.

Pytany o obronę majowych minimów na WIG i WIG20 analityk powiedział, iż nie spodziewa się szczególnej reakcji rynku w czasie testów tych minimów, chyba że zbiegnie się to z ruchem powrotnym indeksów z USA do pokonanych wsparć.

"Na mWIG40 i sWIG80 jesteśmy poniżej majowych den, a tym samym na głównych indeksach nie oczekuję szczególnej walki rynku w obronie tych minimów" - powiedział.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich giełdach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,8 proc., a francuski CAC 40 tracił 1,1 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE250 szedł w dół o 0,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,24 proc., S&P500 szedł w górę o 0,1 proc., a DJI tracił 0,12 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Banki (2,48 proc.), WIG-Gry(2,15 proc.) oraz WIG.GAMES5 (1,3 proc.).

Najsłabsze były WIG-Media (-2,5 proc.), WIG-Informatyka (-1,94 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-1,54 proc.).

W WIG20 relatywnie mocną sesję zanotowały największe pod względem kapitalizacji banki, z których najmocniej, o 5,13 proc. wzrósł Santander Bank Polska, a jego kurs wrócił w okolice przełamanych w poniedziałek, majowych minimów. Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityk Citi Andrzej Powierza podniósł rekomendacje dla Santander Bank Polska do "kupuj" z "neutralnie".

Z pozostałych spółek z tego sektora Pekao zyskało 4,27 proc., kurs PKO BP poszedł w górę o 2,81 proc. Zniżkował tylko mBank, którego kurs spadł o 0,26 proc. i zamknął się na rocznych minimach.

W gronie liderów wzrostów były także akcje JSW (4,82 proc.), a o 3,36 proc. do 91,4 zł zyskał CD Projekt, którego kurs w pierwszej fazie sesji zniżkował, ustanawiając 52-tygodniwe minima.

Jak oceniają eksperci, z którymi rozmawiał PAP Biznes, mocne spadki kursu CD Projektu z ostatnich tygodni są uzasadnione, a ich przyczyną są głównie odległa premiera kolejnego "Wiedźmina" i brak poprawy sprzedaży "Cyberpunk 2077". Zarządzający Paweł Sugalski uważa, że skala pesymizmu może jednak wskazywać na bliski koniec zniżek, choć trudno spodziewać się mocniejszego odbicia.

W gronie blue chipów przez większość sesji najmocniej traciły akcje CCC i Asseco Poland, które na zamknięciu były liderami spadków tracąc odpowiednio 4,33 proc. oraz 2,65 proc. Kurs Asseco testuje średnioterminowe minima z lutego i marca br., a CCC zbliża się do minimum z maja br.

O 2,18 proc. do 19,686 zł spadły natomiast akcje Allegro i zamknęły sesję na historycznych minimach, przy ok. 72 mln obrotu.

Analitycy, z którymi rozmawiał PAP Biznes uważają, że przyczyn spadku kursu Allegro szukać należy w globalnej wyprzedaży na światowych rynkach i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, a nie w pogorszeniu fundamentów spółki.

W okolicach rocznych minimów zamknęły się notowania wchodzących do WIG20 spółek telekomunikacyjnych. Cyfrowy Polsat stracił 0,27 proc. do 18,71 zł, a kurs Orange Polska wzrósł o 0,81 proc. do 8,712 zł.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, rząd chce nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki i uprawnienia związane ze zwalczaniem nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III/IV kw. 2022 r.

W mWIG40 najmocniej, o 5,06 proc. do 20,34 zł wzrosły akcje XTB, którego kurs zyskiwał drugą sesję z rzędu i zbliżył się do rocznych maksimów, które ustanowione zostały na przełomie maja i czerwca.

W tym segmencie rynku w gronie liderów wzrostów były także DataWalk (4,09 proc.) oraz GPW (2,91 proc.).

Po kilkunastoprocentowej przecenie z przełomu maja i czerwca br., trzecią sesję z rzędu rósł kurs Grupy Azoty, zamykając wtorkowe notowania na 1,92 proc. plusie, przy ok. 3 mln zł obrotu.

W gronie skupionych w mWIG40 spółek najsłabiej wtorkową sesję zakończyły akcje Benefit Systems (-9,82 proc.) oraz LiveChat Software (-4,39 proc.). Kurs Benefit zamknął się w okolicach minimów z marca, a LiveChat do majowego minimum ma ok. 4,5 proc.

W sWIG80 po mocnej poniedziałkowej przecenie, o 3,92 proc. odbiły akcje Molecure i były liderem wzrostów w tym segmencie rynku.

O 3,74 proc. do 54,05 zyskała natomiast Bogdanka, choć w czasie sesji kurs sięgał 56,1 zł. Jak podano w komunikacie KPRM, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA przedłożoną przez ministra aktywów państwowych. Skarb Państwa chce nabyć wszystkie akcje Bogdanki posiadane przez spółkę Enea.

"Nabycie akcji LW Bogdanka jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Chodzi o zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, poprzez kontrolowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla do podmiotów gospodarki narodowej" - napisano.

Obecnie Enea jest większościowym akcjonariuszem Bogdanki, posiada 64,57 proc. akcji. Na wtorkowej sesji kurs Enei wzrósł o 1,42 proc. do 8,95 zł i utrzymał się w średnioterminowej konsolidacji.

Najsłabsze w gronie małych, skupionych w sWIG80 spółek były akcje Answear .com (-7,91 proc.) oraz BNP Pariban Bank Polska (-7,41 proc.). Kursy obydwu spółek ustanowiły roczne minima.

Na szerokim rynku o 2,12 proc. do 55,4 zł spadł kurs Grupy Pracuj, a spółka w czasie sesji podała, iż zawarła z Eden Investment i spółką Stefan Schüffler Beteiligungs UG umowy nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH. Łączna cena sprzedaży wynosi ok. 117,64 mln euro, przy założeniu, że zamknięcie transakcji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r.

Jak podkreśla zarząd Grupy Pracuj, priorytetem softgarden będzie kontynuowanie działalności w Niemczech, umocnienie pozycji w Niemczech oraz w całym regionie DACH i wykorzystanie możliwości rozwoju w innych krajach europejskich.

